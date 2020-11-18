Роман Виктюк: «В украинском языке есть прекрасное слово — «божевiльний»

Перед лицом «ФАКТОВ»

Театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк ответил на вопросы «ФАКТОВ» для анкеты в 2012 году

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Роман Виктюк.

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Любимый цвет — красный. Обожаемый запах — аромат свежих роз. Любимый продукт у человека на протяжении жизни в зависимости от потребностей организма, как правило, меняется. Сейчас мое любимое лакомство — хурма. Меня убедили, что в ней есть такие витамины, которых нигде больше нет. К тому же сладкая хурма удивительно ублажает душу. Вокруг зима, холод, мороз, и спасение… в хурме. Я вот сейчас держу этот оранжевый фрукт в руке и буду есть — для полета и успокоения души.

Из напитков моя слабость — виски. Это все-таки самогон, а самогон — украинская услада. Эта услада есть и в роскошном напитке виски.

— Чем для вас пахнет детство?

— Шкварками! У нас во Львове был маленький магазинчик, где пани Яна продавала это потрясающее лакомство, которое сама и готовила. Меня, ребенка, она любила и потому угощала бесплатно. Когда видела эти глазки, которые умирали от вида и запаха шкварочек, щедро одаривала ими. И они были для меня слаще всех конфет! Вкуса и аромата тех львовских шкварок я не могу найти с тех пор ни-где.

— Счастье — это… что? Вы счастливый человек?

— Счастье — это пауза между двумя несчастьями. Когда несчастье почувствует, что ты не борешься за счастье с кулаками, дает тебе возможность передохнуть. И вот в этой паузе, которая наступает, и есть счастье. Это бывает безумно редко. Счастливый ли я человек? Да.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Есть такая притча, что перед нашим появлением на этот свет — когда мы еще находимся в утробе мамы, прилетает ангел и ударяет нас под носом так, что там остается даже небольшая ямочка. Все, что знали о мире, мы тут же забываем. С тех пор наша задача — в поиске истины, добра и красоты.

— Что такое любовь?

— Любовь — это единственная заповедь природы человеку.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?

— Самый счастливый — это мой первый выход на сцену во Львове во Дворце пионеров на самодеятельном смотре. Я читал со сцены: «Как повяжешь галстук, береги его…» Читал так патриотично, что члены жюри определили мне первое место. А потом попросили к ним сесть за стол!

А самый непростой день — это потеря родителей.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Предательства.

— Что-то может довести вас до слез?

— Постижение высот искусства.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Только одним качеством — быть прозрачно чистым!

— Есть у вас личная формула успеха?

— Если будет такая формула, этого успеха никогда не будет. Успех — то чудо, которое нельзя организовать. Его формулу невозможно логически вывести. Точно так, как и формулу счастья.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Хорошую! Если они есть — это свобода. Нет — ну придут… Когда деньги есть, их нужно тратить так, как сердце желает. На близких людей!

— Что для вас означает быть свободным?

— В украинском языке есть прекрасное слово «божевiльний». Оно звучит как возглас, как обращение к Богу: «Боже! Вiльний!»

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Если смотреть на вещи философски, как, например, смотрел великий украинский философ Сковорода, то страха нет. Если верить, что смерть — переход в другое измерение, боязни не испытываешь.

— Что вы станете делать, узнав о том, что вам осталось прожить ровно семь дней?

— Буду репетировать! Потому что последнее слово в конце седьмого дня будет «Занавес!»

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Не только задумывался, а знаю, что она есть. Поэтому нужно готовиться к встрече с самыми близкими людьми, прежде всего — с родителями.

— Что вы вкладываете в понятие добра и зла?

— Делать добро — это и есть назначение человека на земле.

— Вас часто предавали?

— Нет, к счастью. Если хоть издали почувствую, что меня готовятся предать, то я уже защищаюсь! И предательство к моменту подхода ко мне остывает и меняет дорогу.

— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаяния?

— Только любовь!

— Существует ли Бог?

— Безусловно! Разве в этом есть сомнение?!

— Случались в вашей жизни чудеса?

— Да, конечно. Каждый спектакль — чудо или приближение к нему.

— Сколько времени вы могли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Взял бы только истину, добро и красоту. И ничего другого не надо! Никаких материальных вещей не нужно — категорически! Я вообще всю жизнь думал о том, что человеку нужен один небольшой чемоданчик, с которым легко переезжать, ни о чем не жалея. Там могут быть два любимых музыкальных диска и одна книжка — Библия, святое напоминание о назначении человека на Земле. Все!

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Красота должна спасти мир, но мы видим сейчас ошметки красоты — то, что осталось от нее. Мародеры выскакивают на это поле, их выхватывают, топчут и сжигают. Оптимизма, к сожалению, нет. Спасти мир смогут только искренние человеческие отношения… И ничто другое!

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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