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Победившая рак украинская модель показала идеальную фигуру на океанском пляже

9:43 3 августа 2020
Дарина Митченко

Победившая рак украинская модель из Харькова Дарина Митченко показала стройную фигуру, устроив фотосессию на пляже одного из Канарских островов — Лансароте.

«Единственное, о чем я переживала, когда поездка на машине с острова в Украину подтвердилась окончательно, так это — питание и тренировки во время сего длительного скитания по миру. Но, потом я поняла, что переживать-то вообще не стоит», — пишет модель в своем Instagram.

Под другими фото Дарина Митченко оставила такой комментарий: «Тот момент, когда все наоборот: попой на острове, а мыслями уже на стуле… в Украине. Странное чувство, как будто новая жизнь скоро начнется. Ох, я в этом плане — типичный представитель своего знака зодиака- быстро привыкаю, привязываюсь, и так сложно с чем-то расставаться… начинаю пятиться назад.

Но, в любом случае, меня по жизни вечно преследуют неожиданности — и приятные и не приятные — из которых, так или иначе нужно выбираться. Так что предпочитаю «выбираться» весело, позитивно настроенной, в удовольствие и полагаясь на удачу. Носом чую приключения. С таким то мужем! Не зря же мы в жизни схлестнулись — две половины одного".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дарина Митченко показывала в соцсетях фото с округлившимся животиком.

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