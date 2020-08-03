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Дочь Оли Поляковой обеспокоила сеть фото в инвалидном кресле
Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой, которая похвасталась спортивным прессом и шикарной фигурой, Маша обеспокоила сеть фото в инвалидном кресле. 15-летняя девушка показала несколько снимков, на которых продемонстрировала ногу в гипсе. А добавила фото, на котором видно, что она сломала палец на ноге. Рядом с Машей находится и молодой человек, они держатся за руки, он обнимает ее, сидящую в инвалидном кресле.
«А все так хорошо начиналось.
Что произошло и как получила травму, Маша уточнять не стала. Подписчики желают ей скорейшего выздоровления.
Ранее старшая дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда. Звездная мама не против, что Маша встречается с парнем.397
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..