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«Осталось вылечить COVID и вперед»: Настя Ивлеева возвращается в «Орел и Решку»
Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вместе с мужем Элджеем подхватили коронавирус, возвращается в шоу «Орел и Решка». Она станет ведущей еще одного сезона. Судьбу Ивлеевой решили своим голосованием телезрители. Об этом Настя сообщила в Instagram.
«Это первый случай в истории „Решки“, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон!» — сообщила Ивлеева и добавила, что тем самым поклонники кардинально поменяли ее планы на ближайшие полгода. «Осталось вылечить Covid и вперед!», — написала Ивлеева. Она призналась, что соскучилась по проекту и с нетерпением ждет начала съемок.
А пока она набирается сил и лечит коронавирус в домашних условиях под наблюдением врачей. Говорит, что чувствует себя гораздо лучше, хотя «тело остается вялым». Она читает книги и загорает на солнце во дворе своего дома. Члены ее семьи также чувствуют себя «бодренько».
Муж Ивлеевой рэпер Элджей опубликовал ранее видео, как его увозят на скорой.
Недавно телеведущая похвасталась, что исполнила свою юношескую мечту — купила спорткар Lamborghini Aventador, который стоит около восьми миллионов гривен.963
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..