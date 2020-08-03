Жена погибшего Энди Картрайта советовала в сети, что делать, если муж завел любовницу (видео)

В деле об убийстве рэпера из Украины Энди Картрайта, тело которого расчленила его жена, появился вероятный мотив. Следствие предполагает, что Марина Кохал могла убить мужа из-за ревности. Из телефонной переписки определили, что у Александра Юшко (настоящее имя музыканта) была 24-летняя любовница по имени Надежда. Девушку уже допросили в Следственном комитете. Она проходит по делу, как свидетель. По словам Надежды, жена рэпера знала об их отношениях.

Как передает Telegram-канал BAZA, в конце июля Надежда уезжала из Питера в Москву, а когда вернулась 27 числа попыталась связаться с Юшко, но он не отвечал. Тогда она позвонила Марине, чтобы узнать, где находится Александр. По мнению следствия, в тот момент мужчина уже был мертв, но Кохал ответила Надежде, что муж куда-то вышел.

Сама Марина вину не признает, она настаивает, что Энди умер от передозировки. В сети также обнаружилась занимательная деталь. Марина вела свой канал на YouTube и оказывала услуги как астролог Марина Зорина. В последнем опубликованном видео «Когда знаешь любовницу мужа в лицо» Марина дает советы, что делать и как себя вести, если благоверный завел отношения на стороне. Она советует разбираться только с супругом, но не с его пассией.

«Кто сказал, что это вы ей кислотой в лицо плеснёте, а не она вам?», — рассуждает в видео Кохал.

Напомним, в сети появилась информация, что Картрайт собирался уйти от жены к новой возлюбленной. У музыканта остался двухлетний сын, сейчас ребенок у родственников с бабушкой, семью взяли на контроль органы опеки.

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