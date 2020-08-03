- 02:43 В Германии заявили о наступлении второй волны коронавируса
- 02:15 Опасность не миновала: Google выпустила веселый "танцующий" дудл о необходимости соблюдать дистанцию
- 01:56 Под Севастополем пересыхают колодцы, жителей просят потерпеть "до строительства водовода"
- 01:25 Кравчук разоблачил попытки России уменьшить значение Нормандского формата
- 00:46 Взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тысяч ранены
- 00:15 Умерла мать Игоря Коломойского
- 04.08 23:57 "Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на страшный взрыв в Бейруте
- 04.08 23:30 Позарился на цепочку и личные вещи: в Хмельницкой области цинично убили 36-летнего священника
- 04.08 23:10 Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара засветился на ТВ: сеть вскипела от гнева
- 04.08 22:49 Катастрофа поколений: в ООН предрекли беду из-за закрытия школ во всем мире
- 04.08 22:38 Апокалипсис в Бейруте: тысячи погибших и раненых
- 04.08 22:20 Новый Сивохо: Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин на переговорах по Донбассу
Лилия Ребрик поделилась секретами стройности
Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик, которую заподозрили в третьей беременности, поделилась своим секретом стройности. 39-летнаяя мама двух дочек прекрасно выглядит и не стесняется демонстрировать свою фигуру. Лилия говорит, что не истязает себя диетами и ест все, что ей хочется, в удовольствие. Это ее концепция жизни.
«Я страстно люблю жизнь и пытаюсь получать от нее ВСЕ! И это, конечно, касается и еды», — говорит Лилия.
Впрочем, некоторых правил она придерживается. Каждый день она начинает со стакана теплой воды за полчаса до завтрака.
«Вода подготовит желудок к работе и возобновит водный баланс, утраченный за ночь. Второе правило — сытный завтрак. С семьей мы любим завтракать блинчиками (с начинками фантазируем), сырниками, можем и бутерброд съесть с чаем или кофе. Но очень редко — бутербродами не увлекаемся или пытаемся приготовить их максимально некалорийными. Если я хочу съесть что-то совсем неполезное (даже пирожные) — стараюсь сделать это до обеда. Потому что до вчера организм все это переработает и оно не отложится на талии и боках», — рассказала Лилия Ребрик.
Также после 15:00 она не употребляет картофель, морковь и свеклу, потому что в этих овощах содержится сахар. Поэтому после обеда лучше съесть мясо или рыбу, чем «невредные» овощи.
«Не ем я вечером хлеб. Вообще — мучное стараюсь употреблять как можно меньше и только в первой половине дня. А вот об ужине я забываю — никогда не ложусь спать голодной! Потому что тогда и засыпать спокойнее и на утро много не съешь. Мой ужин — белое мясо, белый сыр и трава», — поделилась своими правилами ведущая «Ранку з Україною».
Ранее своими секретами красоты поделилась Оля Полякова. Она проводит марафон для желающих похудеть, делится рецептами полезных блюд и показывает упражнения. Своим результатами певица похвасталась в сети — она сбросила четыре килограмма и показала спортивный пресс.354
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..