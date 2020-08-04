- 02:43 В Германии заявили о наступлении второй волны коронавируса
- 02:15 Опасность не миновала: Google выпустила веселый "танцующий" дудл о необходимости соблюдать дистанцию
- 01:56 Под Севастополем пересыхают колодцы, жителей просят потерпеть "до строительства водовода"
- 01:25 Кравчук разоблачил попытки России уменьшить значение Нормандского формата
- 00:46 Взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тысяч ранены
- 00:15 Умерла мать Игоря Коломойского
- 04.08 23:57 "Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на страшный взрыв в Бейруте
- 04.08 23:30 Позарился на цепочку и личные вещи: в Хмельницкой области цинично убили 36-летнего священника
- 04.08 23:10 Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара засветился на ТВ: сеть вскипела от гнева
- 04.08 22:49 Катастрофа поколений: в ООН предрекли беду из-за закрытия школ во всем мире
- 04.08 22:38 Апокалипсис в Бейруте: тысячи погибших и раненых
- 04.08 22:20 Новый Сивохо: Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин на переговорах по Донбассу
Перелет с двумя детьми: Джамала поделилась лайфхаками
Певица Джамала, которая провела летний отпуск с мужем и двумя маленькими сыновьями в Турции, поделилась своими советами, как пережить перелет с малышами.
«Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше», — пишет Джамала в Instagram.
Певица, руководствуясь собственным опытом, поделилась лайфаками для перелета.
«Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод. Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых.
Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину.
Коляска. Обязательно должна легко разбираться — локтем, ногой — одним нажатием.
В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне… Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом", — делится своими наблюдениями Джамала.
А еще она советует запастись легким перекусом — печенье, яблоки, бананы. А также закачать побольше мультфильмов, которые отвлекут ребенка в дороге. Но самое главное, советует певица, нужно запастись терпением.
После небольшого отпуска Джамала вскоре планирует выйти на сцену. 28 августа она даст первый после карантина и родов сольный концерт.
Ранее беременная Илона Гвоздева с мужем и дочкой также отдохнула в Турции и рассказала, какие меры безопасности соблюдаются на курорте.174
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..