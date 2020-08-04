- 02:43 В Германии заявили о наступлении второй волны коронавируса
- 02:15 Опасность не миновала: Google выпустила веселый "танцующий" дудл о необходимости соблюдать дистанцию
- 01:56 Под Севастополем пересыхают колодцы, жителей просят потерпеть "до строительства водовода"
- 01:25 Кравчук разоблачил попытки России уменьшить значение Нормандского формата
- 00:46 Взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тысяч ранены
- 00:15 Умерла мать Игоря Коломойского
- 04.08 23:57 "Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на страшный взрыв в Бейруте
- 04.08 23:30 Позарился на цепочку и личные вещи: в Хмельницкой области цинично убили 36-летнего священника
- 04.08 23:10 Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара засветился на ТВ: сеть вскипела от гнева
- 04.08 22:49 Катастрофа поколений: в ООН предрекли беду из-за закрытия школ во всем мире
- 04.08 22:38 Апокалипсис в Бейруте: тысячи погибших и раненых
- 04.08 22:20 Новый Сивохо: Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин на переговорах по Донбассу
Российский телеведущий Александр Гордон тайно развелся с молодой женой
Известный российский телеведущий Александр Гордон тайно развелся с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака и рождения двоих детей. А 17 июля, в 26-й день рождения Абдулвасиевой, мировой участок Пресненского районного суда столицы официально расторг ее брак с Гордоном. От этого союза у пары осталось двое сыновей — 6-летний Александр и 3-летний Федор. Известно, что на развод подала сама Нозанин. Причины развода не уточняются.
«Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке», — пишет «СтарХит», ссылаясь на пресс-службу суда. Детей Александр и Ноза продолжают воспитывать вместе.
Напомним, Гордон женился на молодой студентке Нозанин в 2014 году. Тогда ему было 50 лет, а жене — всего 20. Юная Абдулвасиевская стала четвертой супругой телеведущего.
Ранее Ноза жаловалась на дискриминацию по национальному типу и на то, что за четыре года им с детьми пришлось сменить шесть съемных квартир.
«Мы с Сашей за шесть вместе прожитых лет успели сменить четыре квартиры. С каждым годом снимать становилось все сложнее и сложнее. Обзванивая риэлтеров, я представлялась, называла свое имя. И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать: почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают иметь дело исключительно со славянами», — жаловалась Нори в личном блоге.
Александр Гордон — телеведущий, журналист, актер и режиссер. Вел программы «Гордон», «Закрытый показ», «Гордон Кихот». Работал на НТВ и Первом канале. Сейчас — ведущий передач «Док-Ток» (с Ксений Собчак) и «Мужское и Женское» (с Юлией Барановской). В 1989 году с женой и дочерью переезжал в США, однако в 1997-м вернулся в Россию.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Слава Каминская рассказала, как сохранить отношения с бывшим мужем после развода.411
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!