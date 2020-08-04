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Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности
Популярная певица Надя Дорофеева, засветившаяся недавно в метро, ответила на самый популярный вопрос, не стала ли беременность причиной распада группы «Время и Стекло». Поклонники давно предполагают, что артистка решила взять паузу, чтобы пойти в декретный отпуск и немного отдохнуть.
«Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим, — сказала Надя Дорофеева в программе „Зірковий шлях“ и добавила, что что ее плоский животик — тому подтверждение. — И у меня появился легонький прессик».
Надя также рассказала, что из-за карантина действительно пришлось взять паузу, группа отменила около 50 концертов в рамках прощального тура. Вопреки ожиданиям поклонников, «Время и Стекло» таки прекращает свое существование. Песня «Last Dance» стала саунд-треком к прощальному туру, подготовка к которому идет полным ходом.
«Было много встреч в Zoom. Признаюсь, у нас уже была маленькая репетиция с музыкантами к нашему большому концерту. И это будет уникальный, абсолютно другой концертный тур „Время и Стекло“, не похожий ни на что, что было раньше», — сказала Надя каналу «Украина».
Решение о закрытии проекта далось артистам нелегко. Надя говорит, что они хотят вовремя перевоплотиться. Надя и Позитив убеждают, что будут и дальше удивлять поклонников.
«Думаю, нельзя назвать это распадом группы, потому что они просто разошлись, но не распались. Распались — это ужасное слово. Мы же в любом случае вместе работаем в студии. Мы просто хотим каких-то новых начинаний друг для друга, поэтому, я думаю, это придаст Наде Дорофеевой и Позитиву новых интересных всплесков», — добавил Позитив.
Напомним, Надя Дорофеева успешно совмещает карьеру и личную жизнь. Муж Дантес трогательно поздравил ее с пятой годовщиной свадьбы.263
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