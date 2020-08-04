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"Как же вы задолбали": Владимир Остапчук резко ответил хейтерам по поводу своего развода
Известный телеведущий Владимир Остапчук, который после развода не скрывает отношения с новой возлюбленной Кристиной Горняк и познакомил ее с родителями, снова нарвался на критику в сети. Владимир опубликовал новое фото с девушкой, на котором «поменял» головы — к своему туловищу приделал голову Кристины, а ей — свою. Забавный снимок он подписал: «Потеряли головы».
Хейтери не нашли такую шутку забавной.
«Вы, Владимир, ее потеряли, еще когда расстались с женой!», — написала одна из подписчиц.
Остапчук не стал отмалчиваться и резко ответил на выпад. «Как же вы уже задолбали! Я думаю я буду на смертном одре, и тут кто-то из „ваших“: „а не расстались бы с женой, сейчас бы не умирали“, бля», — не сдержался телеведущий.
Напомним, после того, как Остапчук объявил о разводе его жена Елена Войченко обвинила его в изменах. В СМИ обсуждали подробности, как бывшие супруги выясняли отношения и делили имущество.116
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...