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Шоу-бизнес

"Как же вы задолбали": Владимир Остапчук резко ответил хейтерам по поводу своего развода

19:37 4 августа 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который после развода не скрывает отношения с новой возлюбленной Кристиной Горняк и познакомил ее с родителями, снова нарвался на критику в сети. Владимир опубликовал новое фото с девушкой, на котором «поменял» головы — к своему туловищу приделал голову Кристины, а ей — свою. Забавный снимок он подписал: «Потеряли головы».

Хейтери не нашли такую шутку забавной.

«Вы, Владимир, ее потеряли, еще когда расстались с женой!», — написала одна из подписчиц.

Остапчук не стал отмалчиваться и резко ответил на выпад. «Как же вы уже задолбали! Я думаю я буду на смертном одре, и тут кто-то из „ваших“: „а не расстались бы с женой, сейчас бы не умирали“, бля», — не сдержался телеведущий.

Напомним, после того, как Остапчук объявил о разводе его жена Елена Войченко обвинила его в изменах. В СМИ обсуждали подробности, как бывшие супруги выясняли отношения и делили имущество.

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