В семье Потапа и Насти Каменских пополнение (видео)

В семье звездной пары Потапа и Насти Каменских пополнение. Певица рассказала, что их любимая собачка Мими привела щенят и показала видео, как «молодая мамочка» кормит малышей.

«Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир», — написала Настя под видео.

Ранее в интервью Маше Ефросининой Потап рассказывал, что они с Настей сами планировали принимать щенят, с волнением ждали этого события. Продюсер также рассказывал, что для Мими и щенят подготовили специальное место. Пока подрастут, щенки будут жить в доме артистов, а затем они планируют раздать щенков знакомым.

Ранее Настя Каменских в белом бикини зажгла под хит Потапа. Во время отдыха в Турции певица показала идеальную фигуру в купальнике.

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