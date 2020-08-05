Близкий друг Зеленского из «Квартала» переболел коронавирусом (видео)

Участник студии «Квартал 95» и друг Владимира Зеленского Александр Пикалов переболел коронавирусом. Об этом комик рассказал в интервью Анатолию Анатоличу в его программе «Зе Интервьюер».

Пикалов признался, что переносил болезнь в средней форме. Тем не менее, его госпитализировали и лечение проходило под наблюдением врачей. В клинике он провел около недели. Александр говорит, что чувствовал себя так, будто его сбила машина.

«Состояние было такое, будто сбила машина. В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я тогда был на мотоцикле, поэтому знаю, что это такое. У меня была классическая форма болезни: температура 37,5 восемь дней. Ломило все тело. В общем, чувствовал себя полным дураком», — рассказал Пикалов.

Как уверяет комик, сейчас он здоров, это показал повторный тест.

«У меня теперь есть антитела к коронавирусу… Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает», — добавил Пикалов.

Александр также рассказал, что много раз попадал в жизненные передряги — тонул, горел в лифте, четыре раза попадал в ДТП. А однажды его на мотоцикле сбила его жена.

«Это было очень смешно. Мы ехали к моей маме на юбилей: я впереди жены, мчу на мотоцикле… Перед Смелой делали окружную, и там висит огромный знак „Стоп“. Раньше можно было через город ехать, а сделали окружную, можно ехать направо. Я подъезжаю к знаку, показываю жене, что нам направо, а она показывает, что нет, налево. Я поехал. А там знак „Стоп“ — нужно вытормаживать. Я вытормозил, стою, смотрю в зеркало, а она крутит головой и не собирается тормозить вообще! Просто не собирается тормозить! Я „откручиваю“ ручку газа на всю, а там — свежая дорога, щебень: колесо крутится, но я никуда не еду! И тут тетя Ира как дала мне под задницу! Мотоцикл — в одну сторону, я — в другую. Чувак на фуре остановился, я матерюсь, встаю, а он подбегает: „Живой?“. Я говорю: „Суки мужья, понакупают своим бабам машины, а они ездить не умеют!“. Подхожу к машине, у Mini Cooper вот такая разбитая „морда“, у меня колесо кривое. Открывается дверь, вылезает малый мой и говорит: „Не, ну ты видел, со она творит?“. Говорю: „Поехали назад! Съездили уже на юбилей“. Вечером пришел домой — жена говорит: „Будешь есть?“. Говорю: „Нет! Если не грохнула на машине, значит, отравишь!“. Но мы не поссорились, я жив-здоров, все хорошо», — рассказал Пикалов.

Напомним, супруга президента Елена Зеленская также переболела коронавирусом. Ее с воспалением легких госпитализировали в одну из киевских больниц, долечивалась первая леди дома.

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