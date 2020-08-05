“Холостяк” Сергей Мельник станет участником «Танців з зірками» (видео)

Участник шоу «Холостяк» Сергей Мельник принял вызов от фронтмена группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергея Танчинца и согласился стать участником шоу «Танці з зірками» на канале «1+1».

На своей странице в Instagram Сергей опубликовал видео, на котором играет в футбол с детьми, но несколько раз мяч не попадает в ворота. После нескольких неудачных попыток один из мальчиков спрашивает: «Дядя Сережа, может танцы — это ваше?».

В следующем кадре футболисту передают телефон, где на экране он видит видео от фронтмена группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», который передает вызов танцевального челленджа. Задумавшись на мгновение, Сергей Мельник сообщает, что принимает вызов от Сергея Танчинца и передает его актеру, звезде комедий «Скажене весілля» и «Великі вуйки» Араму Арзуманяну.

«Неожиданным для меня было приглашение принять участие в «Танцях з зірками», ведь я с совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена — у нас уже есть поставлена позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу «Танці з зірками» — это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе — матч, а теперь будет прямой эфир. Но и здесь перед выходом на паркет, я смогу сказать себе: «спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею», — сказал футболист.

Напомним, сейчас уже известны имена двенадцати звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник и Алена Шоптенко; Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской и Сергей Мельник. Имя его партнерши пока не раскрывают.



Участие в шоу беременной Илоны Гвоздевой вызвало ажиотаж в сети. Танцовщица ответила поклонникам и рассказала, когда ей предстоит родить.

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