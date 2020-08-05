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Тина Кароль рассказала, когда отправит сына в Лондон
Популярная певица Тина Кароль, которая проводит карантин вместе с 11-летним сыном Вениамином и покорила с ним Говерлу, приняла решение по поводу его дальнейшего обучения.
Еще весной мальчик вернулся домой из Лондона, где учился в школе, из-за карантина. Певица проводила время с сыном в своем загородном доме, который начинал строить еще ее покойный муж Евгений Огир. У звездной мамы появилось время показать сыну Украину, они путешествовали в Карпатах.
На вынужденных затянувшихся каникулах Вениамин не проводит время впустую. Он занимается дистанционно. Как признается Тина, парень растет самостоятельным, сам делает уроки.
«Я «дуб-дерево» в его домашке. Он уже на другом уровне. Не только знаний, английского и так далее. Он просто говорит: «Мама, переходи на украинский, — рассказала Тина Кароль в программе «Зірковий шлях» и призналась, что даже просила сына, чтобы тот стал ее учителем английского. - Просила, чтобы подтянул мне акцент. Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга».
Несмотря на продление карантина, Вениамин, говорит певица, вернется в Лондон, как только начнется учебный год.
«Мы для себя решили, несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения», — сказала певица каналу «Украина».
Напомним, недавно Тина Кароль удивила поклонников, спустившись на станцию метро «Дорогожичи» в элегантном блестящем платье и устроив там концерт.180
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