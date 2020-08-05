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Шоу-бизнес

Самая дорогая модель в мире Кендалл Дженнер будет работать с украинским фотографом

17:39 5 августа 2020
Кендалл Дженнер

Знаменитая модель Кендал Дженнер, которая нарвалась на критику из-за нарушения карантина, будет работать с украинским фотографом, мастером эротической съемки Давидом Дубницким. Они начнут сотрудничество осенью 2020 года. Об этом сообщает LifeStyle24, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, знаменитая модель, представительница семейства Кардашьян Кендалл Дженнер и Дубницкий уже в середине октября приступят к работе в совместном проекте, подробности которого пока не разглашают. Сотрудничество было запланировано на весну этого года, но было перенесено из-за коронавируса.

Напомним, 23-летняя Кендалл Дженнер является одной из самых известных моделей в мире. В 2018 году Кендалл заработала 22,5 миллиона долларов и возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей планеты.

Давид Дубницкий из Днепра известен фотографиями в стиле ню. Он работает по всему миру, дает мастер-классы. Также он работает с известными мировыми брендами.

Журналисты недавно подсчитали, сколько представительницы рода Кардашьян тратят ежемесячно на свою внешность.

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Самая дорогая модель в мире Кендалл Дженнер будет работать с украинским фотографом

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