- 17:36 Таможня несколько раз предупреждала о селитре в порту: названы предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте
- 17:26 Украина передаст Италии информацию о десятках наемников, воюющих на Донбассе
- 17:14 Может укусить: соперник Тайсона застрахует уши перед боем легенд
- 17:10 Фонд Рината Ахметова помогает детям жить и слышать мир
- 17:08 Захват банка в центре Киева: суд определился с мерой пресечения для Каримова
- 16:46 Суд над Ефремовым: на подушке безопасности есть следы ДНК актера, а в машине – гашиш
- 16:45 Каждые 15 секунд в мире умирает больной коронавирусом, — Reuters
- 16:40 На 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться
- 16:40 В Министерстве образования рассказали, будут ли проводится торжественные линейки 1 сентября
- 16:19 Находил жертв в интернете: мужчина годами развращал мальчиков-подростков на Харьковщине
- 16:05 В Одессе девушка выпрыгнула из окна 11-го этажа и выжила
- 16:01 Еще две реки в Крыму оказались на грани исчезновения
Самая дорогая модель в мире Кендалл Дженнер будет работать с украинским фотографом
Знаменитая модель Кендал Дженнер, которая нарвалась на критику из-за нарушения карантина, будет работать с украинским фотографом, мастером эротической съемки Давидом Дубницким. Они начнут сотрудничество осенью 2020 года. Об этом сообщает LifeStyle24, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, знаменитая модель, представительница семейства Кардашьян Кендалл Дженнер и Дубницкий уже в середине октября приступят к работе в совместном проекте, подробности которого пока не разглашают. Сотрудничество было запланировано на весну этого года, но было перенесено из-за коронавируса.
Напомним, 23-летняя Кендалл Дженнер является одной из самых известных моделей в мире. В 2018 году Кендалл заработала 22,5 миллиона долларов и возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей планеты.
Давид Дубницкий из Днепра известен фотографиями в стиле ню. Он работает по всему миру, дает мастер-классы. Также он работает с известными мировыми брендами.
Журналисты недавно подсчитали, сколько представительницы рода Кардашьян тратят ежемесячно на свою внешность.18
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Таможня несколько раз предупреждала о селитре в порту: названы предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!