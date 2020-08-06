«Я заболела»: дочь Анастасии Заворотнюк встревожила поклонников заявлением

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно сообщила, что переезжает из семейного загородного дома в московскую квартиру, встревожила поклонников заявлением о болезни. Девушка сообщила, что чувствует себя ужасно и ждет результаты анализов.

«Я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это даётся очень тяжело», — написала Анна в Instagram.

Она добавила, что находится дома на изоляции, даже из комнаты выходит только, чтобы взять у двери тарелку с едой. Результат теста пока не известен.

О здоровье мамы Анна по-прежнему не говорит. По последним данным, Анастасия решилась на экспериментальное лечение, которое дало положительный результат. Российские журналисты выяснили, что загородный дом в Крекшино в последнее время пустовал, а сейчас сотрудники клининговой компании приводят особняк в порядок. Предполагают, что все это время Анастасия находилась за границей, а сейчас возвращается домой на реабилитацию.

О состоянии матери, Анна лишь сказала, что они молятся и надеются на выздоровление.

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