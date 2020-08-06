- 10:06 В Украине хотят ввести новый налог и штрафы для самозанятых таксистов
- 10:02 Советник Зеленского подал в отставку: названа причина
- 09:31 Под Киевом стрелок ранил девушку: фото и подробности ЧП
- 09:26 В Киеве с 6 по 9 августа работают ярмарки: где можно купить продукты
- 09:25 От коронавируса за сутки в Украине умер 31 человек
- 09:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:04 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:01 Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone 12 и его характеристики
- 08:33 В сети разоблачили нашумевший фейк про многомиллионный митинг против карантина в Германии
- 08:10 «Манчестер Сити» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:08 После скандального избиения пассажирки с поезда "Укрзалізниці" сняли толпу пьяных мужчин
- 08:00 100-мегабітний Інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет
«Я заболела»: дочь Анастасии Заворотнюк встревожила поклонников заявлением
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно сообщила, что переезжает из семейного загородного дома в московскую квартиру, встревожила поклонников заявлением о болезни. Девушка сообщила, что чувствует себя ужасно и ждет результаты анализов.
«Я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это даётся очень тяжело», — написала Анна в Instagram.
Она добавила, что находится дома на изоляции, даже из комнаты выходит только, чтобы взять у двери тарелку с едой. Результат теста пока не известен.
О здоровье мамы Анна по-прежнему не говорит. По последним данным, Анастасия решилась на экспериментальное лечение, которое дало положительный результат. Российские журналисты выяснили, что загородный дом в Крекшино в последнее время пустовал, а сейчас сотрудники клининговой компании приводят особняк в порядок. Предполагают, что все это время Анастасия находилась за границей, а сейчас возвращается домой на реабилитацию.
О состоянии матери, Анна лишь сказала, что они молятся и надеются на выздоровление.19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...