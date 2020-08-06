- 14:44 В Киев снова не будут пускать тяжелые грузовики: с чем это связано
- 14:44 В киевском Гидропарке иностранец ранил охранника: подробности и фото
- 14:43 Избиение украинской модели в Турции: подозревают бойфренда
- 14:12 Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине
- 14:07 Инцидент с пьянкой и дебошем в поезде Харьков — Ужгород получил продолжение
- 14:06 ПЦР-тестирование на COVID-19: как лучше подготовиться к исследованию
- 14:04 Девушка соблазняла, сообщники шантажировали: в Западной Украине вымогатели торговали пикантным видео
- 14:02 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Наполи»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 13:52 Телевизоры меняют на подгузники и лекарства: в Ливане после взрывов назревает гуманитарная катастрофа
- 13:45 Больная коронавирусом звезда сериала «Район Мелроуз» Алисса Милано получила положительный тест только с четвертого раза
- 13:38 Зеленский объяснил, почему назначил Кравчука главой ТКГ
- 13:33 Россия хочет сократить расходы на содержание Крыма
Больная коронавирусом звезда сериала «Район Мелроуз» Алисса Милано получила положительный тест только с четвертого раза
Голливудская актриса, звезда сериалов «Район Мелроуз» и «Зачарованные» 47-летняя Алисса Милано переболела коронавирусом. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram, поделилась подробностями, опубликовав фото в кислородной маске.
Алисса рассказала, что почувствовала себя плохо в начале весны, у нее были все признаки коронавируса. Она трижды сдавала анализы на COVID-19, но каждый раз тест показывал негативный результат. При этом ее состояние только ухудшалось.
«Я никогда так не болела. Все болело. Исчезло обоняние. Мне казалось, будто у меня на груди сидит слон. Я не могла дышать. Не могла удерживать в себе пищу. Я потеряла 4 кг за 2 недели. Я была сбита с толку. Низкая температура. И головные боли были ужасными. У меня были практически все симптомы Covid», — написала Алисса Милана.
Актриса говорит, что еще долго страдала от последствий вируса. У нее были головокружения, расстройство желудка, учащенное сердцебиение, общее недомогание. Чтобы найти причину такого состояния она решила сдать анализы на коронавирус в четвертый раз. И результат ее удивил — вирус подтвердился.
«Наша система тестирования допускает ошибки, и мы не знаем реальных цифр. Я хочу, чтобы вы знали, эта болезнь — не обман. Мне казалось, что я умираю. Пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, мойте руки, носите маску и держитесь на расстоянии», — просит актриса.
Напомним, коронавирус подкосил многих знаменитостей. Одними из первых переболели Том Хэнкс с женой. Подхватил заразу Мэл Гибсон и многие другие.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что она сильно заболела и сдала тест на коронавирус.171
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 2 м/с В
Давление: 752 мм