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Больная коронавирусом звезда сериала «Район Мелроуз» Алисса Милано получила положительный тест только с четвертого раза

13:45 6 августа 2020
Алисса Милано

Голливудская актриса, звезда сериалов «Район Мелроуз» и «Зачарованные» 47-летняя Алисса Милано переболела коронавирусом. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram, поделилась подробностями, опубликовав фото в кислородной маске.

Алисса рассказала, что почувствовала себя плохо в начале весны, у нее были все признаки коронавируса. Она трижды сдавала анализы на COVID-19, но каждый раз тест показывал негативный результат. При этом ее состояние только ухудшалось.

«Я никогда так не болела. Все болело. Исчезло обоняние. Мне казалось, будто у меня на груди сидит слон. Я не могла дышать. Не могла удерживать в себе пищу. Я потеряла 4 кг за 2 недели. Я была сбита с толку. Низкая температура. И головные боли были ужасными. У меня были практически все симптомы Covid», — написала Алисса Милана.

Актриса говорит, что еще долго страдала от последствий вируса. У нее были головокружения, расстройство желудка, учащенное сердцебиение, общее недомогание. Чтобы найти причину такого состояния она решила сдать анализы на коронавирус в четвертый раз. И результат ее удивил — вирус подтвердился.

«Наша система тестирования допускает ошибки, и мы не знаем реальных цифр. Я хочу, чтобы вы знали, эта болезнь — не обман. Мне казалось, что я умираю. Пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, мойте руки, носите маску и держитесь на расстоянии», — просит актриса.

Напомним, коронавирус подкосил многих знаменитостей. Одними из первых переболели Том Хэнкс с женой. Подхватил заразу Мэл Гибсон и многие другие.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что она сильно заболела и сдала тест на коронавирус.

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