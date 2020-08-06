DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова (фото)

Популярный артист DZIDZIO, впечатливший чувственным исполнением «Молитвы за Украину», удивил публику неожиданным появлением в центре Львова. На площади Рынок под свой хит «Я міліонер» устроил шоу, показав, как проходит утро богача.

DZIDZIO в полосатой пижаме позировал на белоснежной кровати, после чего пустился в пляс у щедро накрытого деликатесами стола. В финале действа он «запустил» денежный дождь. Компанию артисту составили танцовщицы шоу-балета «Freedom». К вечеринке певец пригласил присоединиться удивленных жителей Львова и туристов. А после шоу не отказывал поклонникам в фото.

«Все прошло отлично, импровизация — это мое. Я больше всего стеснялся выступать именно во Львове, ведь я приехал домой, где все меня знают, как Михаила, который может спеть и гимн, и веселую песню, которая поднимет настроение в любой ситуации. Я родился в маленьком селе во Львовской области, и Львов всегда был для меня центром, куда нужно было ехать, чтобы брать пример. Львов — это маленький город с глубокими корнями», — рассказал DZIDZIO после съемок выступления праздничного концерта «З Днем народження, Україно!» канала «Украина».

Ранее DZIDZIO показал сельский дом во Львовской области, в котором родился, и в котором проходили съемки его фильмов.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter