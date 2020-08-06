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DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова (фото)
Популярный артист DZIDZIO, впечатливший чувственным исполнением «Молитвы за Украину», удивил публику неожиданным появлением в центре Львова. На площади Рынок под свой хит «Я міліонер» устроил шоу, показав, как проходит утро богача.
DZIDZIO в полосатой пижаме позировал на белоснежной кровати, после чего пустился в пляс у щедро накрытого деликатесами стола. В финале действа он «запустил» денежный дождь. Компанию артисту составили танцовщицы шоу-балета «Freedom». К вечеринке певец пригласил присоединиться удивленных жителей Львова и туристов. А после шоу не отказывал поклонникам в фото.
«Все прошло отлично, импровизация — это мое. Я больше всего стеснялся выступать именно во Львове, ведь я приехал домой, где все меня знают, как Михаила, который может спеть и гимн, и веселую песню, которая поднимет настроение в любой ситуации. Я родился в маленьком селе во Львовской области, и Львов всегда был для меня центром, куда нужно было ехать, чтобы брать пример. Львов — это маленький город с глубокими корнями», — рассказал DZIDZIO после съемок выступления праздничного концерта «З Днем народження, Україно!» канала «Украина».
Ранее DZIDZIO показал сельский дом во Львовской области, в котором родился, и в котором проходили съемки его фильмов.65
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Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
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