80-летний Эммануил Виторган отпраздновал первый день рождения младшей дочери (фото, видео)

80-летний актер Эммануил Виторган, который с женой Ириной Млодик воспитывает двух маленьких дочек, отпраздновал первый день рождения младшей — Кларочки. Он трогательно поздравил малышку, опубликовав видео с ней.

«Кларочка, наша родненькая, сегодня у нас с папой счастливый день! Тебе 1 годик! Это случилось! Мы так ждали этого дня! Будь счастливой, наша прелесть!!! Будь достойна имени своей бабушки Клары!!!», — написала Ирина под видео с дочкой.

Старшей девочке Этель исполнилось два года. Карантин семейство проводило в своем доме в Юрмале. Родители делились в сети забавными фото и видео с девочками. Ирина рассказала, что Этель интересуется музыкой и любит слушать классику.

У Эммануила Виторгана также есть 47-летний сын Максим, дочь Ксения и внуки. С Ириной Млодик они 20 лет мечтали о детях. Девочек им родила суррогатная мать. Как ранее говорил Виторган, эмбрионы еще остались и они не против снова стать родителями.

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