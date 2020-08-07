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Глюкозу не пустили в Украину (фото, видео)
Известную российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Звезда прилетела в аэропорт «Борисполь» из Минска. На пограничном контроле выявили, что гражданка РФ Наталья Ионова (настоящее имя певицы) пересекала границу полуострова, нарушая законы Украины. Неоднократно бывала в Крыму, посещала концерты и вечеринки. Отвечая на вопросы сотрудника погранслужбы, она невнятно отвечала на вопросы, путалась. Сначала она утверждала, что была в Крыму в 2013 году, однако это оказалось неправдой.
Глюкозе запретили въезд в Украину на три года, певица отправилась обратным рейсом в Беларусь.
Ранее в Украину не пустили российского актера Антона Пампушного. А российская певица ZIVERT, посещавшая оккупированный Крым, отменила концерты в Киеве и в Одессе, якобы из-за карантина.219
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