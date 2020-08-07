Звезда «Скаженого весілля» станет участником нового сезона «Танців з зірками» (видео)

Уже несколько недель в социальных сетях продолжается #танціззіркамиchallenge — звездный челлендж, во время которого участники нового сезона «Танці з зірками» («1+1») передают друг другу приглашения принять участие в шоу.

К звездным участникамчетвертого сезона присоединился актер, звезда комедии «Скажене весілля» и сериала «Великі вуйки» Арам Арзуманян. На своих страницах в Tik Tok и Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallenge от футболиста Сергея Мельника.

Веселое видео в формате Tik Tok актер записал в гримерке. Арам держит в руках телефон, на экране которого видит видео Сергея Мельника, который передает ему вызов ##танціззіркамиchallenge. В следующем кадре актер появляется уже в репетиционном зале, где, танцуя под саундтрек проекта сообщает, что принимает вызов, и передает его телеведущей Ольге Фреймут.

- Танцы в моей жизни присутствуют каждый день, ведь я веду страницу Tik Tok, где много и весело танцую, — сказал Арам. — Да, мои танцы не такие, как у всех остальных, но я кайфую от них. Принимая участие в проекте «Танці з зірками», я хочу не только поднять настроение зрителям, но и приятно удивить их!

Скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов #танціззіркамиchallengе телеведущая Ольга Фреймут, и увидят ли ее зрители на главном танцевальном паркете страны.

Напомним, сейчас уже известны имена почти всех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

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