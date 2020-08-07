Кароль, Винник и Зибров отказались выступать в Беларуси в поддержку Лукашенко

Украинские и российские артисты отказываются выступать в Беларуси 8 августа, в день тишины перед выборами, в поддержку президента Александра Лукашенко.

Как сообщает телеканал «Дождь», власти страны запланировали ряд бесплатных мероприятий с участием украинских, белорусских и российских звезд. В сети поднялась волна критики, люди называют подобные шоу предвыборной агитацией и обратились к артистам с просьбой не принимать в этом участие.

Так, согласно афишам, в Беларусь были приглашены Тина Кароль, Олег Винник, Павел Зибров, Таисия Повалий, группа «Лисапетный батальон».

«В Беларусь без согласования со стороны президента никого не приглашают. Поэтому если меня пригласили, это означает, что на это дал согласие президент», — прокомментировала hromadske солистка и руководитель «Лисапетного батальона» Наталья Фалион. Она также добавила, что понятия не имеет, в каком контексте запланированы выступления и отказываться от них не намерена.

Павел Зибров говорит, что его действительно приглашали выступить в Бобруйске, но это было давно и больше с ним не связывались. 8 августа, уверяет артист, у него запланировано выступление в Киеве.

Не выйдет на сцену в Бобруйске Тина Кароль. Информацию об этом сообщили на всех официальных фанаккаунтах певицы.

А концерт в Бресте пройдет без Олега Винника, который активно готовится к участию в проекте «Танці з зірками». Это подтвердил его продюсер Александр Горбенко.

Под давлением поклонников из соседней страны решил отменить свое выступление российский певец Леонид Агутин. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — написал Агутин.

Освои выступления отменили также группа Rasa, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Оксана Ковалевская из группы «Краски», Мэвл и «Кар-Мэн».

Напомним, 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал о ссорах в Путиным, захвате Крыма и выборах в Беларуси.

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