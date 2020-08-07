Копия мамы: старшая дочь Анны Седоковой показала сестру Монику (видео)

Популярная певица Анна Седокова вместе с женихом Янисом Тиммой, который сделал ей предложение и преподнес кольцо, проводит время в США со всеми своими детьми. Такое время особенно ценно для Анны, ведь старшая дочь Алина и сын Гектор живут с ней, а младшая Моника по решению суда проживает с отцом, Максимом Чернявским в Америке. Чтобы провести время с дочкой, Седоковой приходится летать к ней или же встречаться на нейтральной территории на отдыхе.

Седоковой запрещено публиковать фото или видео дочки в соцсетях. Но зато младшую сестренку показала старшая Алина, опубликовав видео с ней в TikTok. Девочки сняли совместный танец. Моника растет красоткой, очень похожей на мать.

Напомним, Анна Седокова родила дочь Монику в браке с Максимом Чернявским в США. После развода, бывшие супруги решали в суде судьбу дочки, в итоге Анне запретили вывозить ее в Россию и публиковать фото с ней.

Сейчас Анна Седокова готовится в третий раз выйти замуж, она не против родить ребенка Янису Тимме. Певица откровенно рассказала, как начинались их отношения.

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