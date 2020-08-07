В четверг, 13 августа, в украинский прокат выходят семь новых фильмов. Поклонники Орландо Блума увидят своего кумира в военной драме «Форпост». Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан снялся в мелодраме «Любовники». Триллер «Агент Ева» собрал звездный состав в лице Колина Фаррелла, Джессики Чейстейн и Джона Малковича. Джонни Депп и Роберт Паттинсон стали партнерами в драме «В ожидании варваров». Для семейного просмотра подойдет картина «Думай, как собака». А для любителей пощекотать себе нервы в репертуаре недели сразу два «ужастика» — «Зеркала» и «Час дьявола».

«Форпост»

(16+, США, Screen Media Films, военная драма, бюджет — 18 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли несколько лет назад в Афганистане. В рамках операции «Несокрушимая свобода», проводившейся армией США в нескольких странах после терактов 11 сентября 2001 года, на границе Афганистана и Пакистана в провинции Нурестан был создан небольшой форпост «Китинг». Там несли службу 53 американских военнослужащих и два военных советника из Латвии. Они постоянно находились под угрозой нападения со стороны талибов. Когда стало известно, что командование решило ликвидировать форпост, талибы нанесли по нему удар силами, значительно превосходившими по численности гарнизон «Китинга»… Фильм снял американский режиссер Род Лури («Соломенные псы»). Главную роль исполнил Орландо Блум (трилогия «Властелин колец»). Примечательно, что его партнерами стали молодые актеры из всемирно известных артистических семей: сын Клинта Иствуда Скотт Иствуд, сын Мела Гибсона Майло Гибсон, сын Мика Джаггера Джеймс Джаггер, внук Ричарда Аттенборо Уилл Аттенборо, внук Алана Алды Скотт Алда Коффи. Премьера фильма была назначена на март 2020 года, но пандемия COVID-19 помешала этому. В результате картину выпустили ограниченным числом копий в июле. «Форпост» получил хорошие отзывы критиков и, что самое главное, понравился тем, кто на самом деле служил в «Китинге».

«Агент Ева»

(16+, США, Vertical Entertainment, триллер, боевик)

Главная героиня фильма — наемный убийца, работающая на тайную преступную организацию. В ходе выполнения очередного задания что-то пошло не так, и теперь она вынуждена сражаться за свою жизнь одна против всех… Начинал снимать картину режиссер Мэттью Ньютон, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах. Активисты движения #MeToo обвинили актрису Джессику Честейн, приглашенную на главную роль, в лицемерии, поскольку Джессика не раз публично высказывалась с резкой критикой в адрес продюсера Харви Вайнштейна, оказавшегося в итоге в тюрьме за преступления сексуального характера. fakty.ua/336 893 Руководство киностудии приняло решение заменить режиссера. Картину снял Тейт Тейлор («Девушка в поезде»). Фильм был уже готов и смонтирован, когда, по неизвестным причинам, студия распорядилась изменить имя героини. По сценарию ее звали Евой. Решили, что она должна стать Авой. Пришлось переделывать все титры, трейлеры, постеры, а главное — делать переозвучку и даже переснимать некоторые эпизоды! Кроме Честейн («Люди Икс: Темный Феникс»), в картине сыграли звезды Голливуда Колин Фаррелл («Джентльмены»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Джон Малкович («РЭД»).

«В ожидании варваров»

(12+, Италия — США, Samuel Goldwyn Films, драма)

Фильм является экранизацией одноименного романа южноафриканского писателя Джона Кутзее. Он же написал сценарий. Снял картину известный колумбийский режиссер Сиро Герра («Перелетные птицы»). Действие разворачивается на окраине некой могущественной Империи. Жители городка обеспокоены слухами о том, что на них собираются напасть варвары, живущие в пустыне. Прибывает новый командир гарнизона. Это очень жестокий офицер, который готов любыми средствами добывать необходимую ему информацию, оправдывая свои действия интересами Империи. Его действия вызывают неожиданное возмущение со стороны местного судьи, человека тихого и деликатного… В фильме собрано настоящее созвездие актеров. Судью сыграл обладатель премии «Оскар» Марк Райлэнс («Мост шпионов»). Роль полковника, прибывшего из столицы, досталась Джонни Деппу («Пираты Карибского моря»). Также задействованы звезда саги «Сумерки» Роберт Паттинсон и известная актриса Грета Скакки («Презумпция невиновности»). Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года в рамках Венецианского международного кинофестиваля, однако в прокат он выходит только сейчас.

«Думай, как собака»

(12+, США, Lionsgate, фантастика, комедия, бюджет — 13 миллионов долларов)

Юный гений, помешанный на различных физических опытах и экспериментах, случайно устанавливает телепатическую связь со своим псом Генри. Эта связь поддерживается через космические спутники. В семье вундеркинда не все гладко. И Генри понимает это даже лучше, чем его хозяева. Пес хочет помочь подростку наладить семейные отношения. Но им может помешать ученый, который узнал об открытии мальчика. Этот человек намерен похитить Генри… Картину снял по собственному сценарию режиссер Джил Джангер, ранее работавший преимущественно на телевидении. Он помогал создавать популярные сериалы «10 причин моей ненависти» и «Блеск славы». Родителей мальчика сыграли звезды «Трансформеров» Меган Фокс и Джош Дюамель. Роль вундеркинда досталась 15-летнему Гэбриелу Бейтману, который уже известен по фильмам «Проклятие Аннабель» и «Детские игры». В США «Думай, как собака» вышел сразу на видео. Зрителям картина понравилась. На сайте рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг одобрения составил 70%.

«Любовники»

(16+, США — Южная Корея, Samuel Goldwyn Films, мелодрама)

Женщину в возрасте немногим больше 30 лет преследуют неудачи в личной жизни. Ее романы неизбежно заканчиваются болезненными расставаниями. Она во всем винит себя. Однажды на вечеринке у своей сестры героиня фильма знакомится с двумя мужчинами. Оба нравятся ей, но она, во-первых, не может выбрать, кто из них подходит ей больше, во-вторых, боится снова пережить боль и разочарование. И это толкает ее на неожиданное решение… Картину снял американский режиссер Дрейк Доремус («Зои»). Главную роль исполнила Шейлин Вудли, звезда фантастической саги «Дивергент» и мелодрамы «Виноваты звезды». Ее кавалеров сыграли Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого») и Себастиан Стэн, Зимний Солдат из «Мстителей». Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В прокат он должен был выйти в марте, но помешала пандемия. В США «Любовники» доступны на цифровых носителях.

«Зеркала» (оригинальное название — Behind You, в интернете известен как «Зеркала: Реинкарнация», или «У тебя за спиной»)

(16+, США, Parallellogram, фильм ужасов)

Две юные сестры приезжают к своей тете, которая ведет уединенный образ жизни. Первое, что бросается им в глаза, — все зеркала в доме либо спрятаны, либо плотно завешены. Никаких объяснений тетя не дает. Одна из сестер случайно находит в подвале еще одно зеркало, и это приводит к страшным последствиям… Фильм сняли Эндрю Мечэм и Мэттью Уэдон по собственному сценарию. Это их режиссерский дебют. Главные роли исполнили начинающие актрисы Эдди Миллер и Элизабет Биркнер.

«Час дьявола» (оригинальное название фильма — The Cleansing Hour, в интернете известен как «Час очищения»)

(16+, США, Skubalon, фильм ужасов)

Два афериста запустили онлайн-проект, посвященный экзорцизму. Один выполняет функции продюсера, второй изображает из себя специалиста по изгнанию демонов и бесов. Все это преподносится пользователям сети как реальные события. Жертв, в чьи тела вселились демоны, играют профессиональные актеры. Проект быстро набирает популярность, и все идет просто замечательно, пока в актрису, которая к тому же является девушкой одного из мошенников, не вселяется настоящий демон! Фильм снял режиссер Дэмиен Левек, использовав свою же короткометражную ленту 2016 года. Главные роли исполнили Райан Гузман (сериал «Герои: Возрождение»), Кайл Голлнер (сериал «Изгои»), Аликс Ангелис («Великолепная семерка»). Критики отмечают впечатляющие съемки и спецэффекты в фильме.

Какие фильмы вышли в прокат с 6 августа читайте здесь.

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