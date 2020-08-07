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Россияне исходят желчью из-за слов Глюкозы об украинском Крыме: певица отключила комментарии в Instagram
Российскую певицу Глюкозу (Наталью Ионову) соотечественники подвергли травле в социальных сетях. Причиной стали слова исполнительницы о том, что она считает Крым украинским. Заявление об украинском Крыме Ионова сделала, общаясь с украинскими пограничниками в аэропорту «Борисполь». Глюкоза приехала в Украину после долгого перерыва и вынуждена была объяснять, каким образом она попадала в Крым после оккупации полуострова.
Из-за буллинга Глюкоза решила закрыть возможность оставлять комментарии на своей странице в Instagram.
У российских пользователей соцсетей особое злорадство вызвал тот факт, что в Украину певицу все-таки не пустили — из-за нарушения правил въезда на оккупированные территории.
«Так старалась, аж из кожи вон вылезла», «Теперь в России ей срок светит», — с ехидством отмечают комментаторы.
Напомним, продюсеру Глюкозы Максиму Фадееву еще весной на три года запретили въезд на территорию Украины.
Фото glukozamusic/Instagram110
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Россияне исходят желчью из-за слов Глюкозы об украинском Крыме: певица отключила комментарии в Instagram
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