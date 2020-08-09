Скандально известный продюсер Бардаш женился во второй раз (фото, видео)

Продюсер группы Quest Pistols Show и экс-участник группы «Грибы» Юрий Бардаш, жаловавшийся на притеснение русскоязычных в Украине, женился во второй раз.

Избранницей 37-летнего музыканта стала 23-летняя модель Лиза Коцюба. Церемония бракосочетания состоялась 8 августа в Одессе. Гостей было немного, только близкие.

В Instagram Бардаш опубликовал свадебное фото, которое уже позитивно отметили около 10 тысяч его подписчиков. Комментаторы желали молодым счастья и деток.







«Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!», — так Бардаш отреагировал на пожелания своих подписчиков.

Черно-белое свадебное фото на своей странице в соцсети опубликовала и супруга продюсера.

«Первое фото с мужем», — подписала снимок Коцюба.

Ранее Бардаш был женат на певице Кристине Герасимовой, известной под псевдонимом Луна. В 2012 году у пары родился сын Георгий. В 2018 году их брак распался.

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