Надя Дорофеева показала, как проводит лето в собственном особняке

Популярная певица Надя Дорофеева, которая успешно сочетает творчество и личную жизнь, очень любит лето. На своей странице Instagram певица показала, как отдыхает в своем загородном доме.

На одном фото Дорофеева лежит на зеленой траве напротив бассейна, прикрывшись шортами.

«Это я так сильно люблю лето», — отметила певица.

Несколько снимков она опубликовала в бассейне, подписал их: «Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн».

Комментаторы рассыпались в комплиментах певице.

Напомним, Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес недавно отпраздновали пятилетие супружеской жизни. Звезды трогательно поздравили друг друга в сети.

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