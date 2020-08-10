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Надя Дорофеева показала, как проводит лето в собственном особняке
Популярная певица Надя Дорофеева, которая успешно сочетает творчество и личную жизнь, очень любит лето. На своей странице Instagram певица показала, как отдыхает в своем загородном доме.
На одном фото Дорофеева лежит на зеленой траве напротив бассейна, прикрывшись шортами.
«Это я так сильно люблю лето», — отметила певица.
Несколько снимков она опубликовала в бассейне, подписал их: «Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн».
Комментаторы рассыпались в комплиментах певице.
Напомним, Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес недавно отпраздновали пятилетие супружеской жизни. Звезды трогательно поздравили друг друга в сети.530
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