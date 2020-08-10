Шварценеггер стал дедушкой

У Арнольда Шварценеггера родился первый внук. Старшая дочь 73-летнего Терминатора Кэтрин родила мальчика от актера Криса Пратта.

Информация появилась в соцсетях.

Для Кэтрин, которой в декабре исполнится 31, это первый ребенок, а Крис уже воспитывает 7-летнего сына Джека от брака с актрисой Анной Фарис.

Крис Пратт известен по фильмам «Мир Юрского периода», «Стражи Галактики», «Мстители».

Пратт не раз говорил, что, по его мнению, Кэтрин будет замечательной мамой: «У нее замечательные родители, замечательные братья и сестры, она восполняет все мои многочисленные недостатки».

У Арнольда Шварценеггера пятеро детей: дочери Кэтрин и Кристина и сыновья Патрик и Кристофер родились в браке с Марией Шрайвер. В отношениях с Милдред Патрисия Баена актер стал отцом сына Джозефа.

Напомним, в прошлом году Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли скромную свадьбу, на которой присутствовали только их родственники и близкие друзья.

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