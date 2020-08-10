Ты безусловно лучшая: Monatik трогательно поздравил жену с днем рождения

Известный украинский исполнитель Monatik, который недавно сразу в нескольких номинациях стал победителем престижной музыкальной премии YUNA 2020, в стихах поздравил жену с днем рождения. Поздравление он разместил в своем Instagram.

В стихотворении есть такие строки:

Лучшая…

самое лучшее из всего,

что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал, о чем мечтал, куда спешил…

в тебе нашёл!

А в конце певец дописал: «Ты меняешь прошлое, будущее и целый мир… наполняя красотой».

Пост быстро собрал много лайков и комментариев, среди них такие:

Ранее сообщалось, что жена мультиартиста Монатика душевно поздравила его с днем рождения, но к стихам прибегать не стала.

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