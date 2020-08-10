Знаменитый Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Актер сообщил, что свой 60-летний юбилей 10 августа вынужден праздновать в самоизоляции, потому что тест на COVID-19 дал положительный результат.

«Чувствую себя относительно хорошо, только чуть более уставший, чем обычно. Уверен, что скоро выздоровею», — обнадежил актер своих фанатов.

На период самоизоляции у Бандераса огромные планы. Актер полон энтузиазма. «Воспользуюсь одиночеством, чтобы читать, писать, отдыхать и строить планы, чтобы наполнить смыслом мое 60-летие», — объявил он.

Напомним, звезда фильмов «Отчаянный», «Легенда Зорро», «Боль и слава» в 2016 году уехал из Лос-Анджелеса и поселился в пригороде Лондона. У Бандераса также есть дом в Марбелье (Испания).

Интервью с Антонио Бандерасом и Педро Альмодоваром «Бандерас фактически силой заставил меня дать ему роль в «Боли и славе» читайте в «ФАКТАХ».

Фото antoniobanderasoficial/Instagram

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