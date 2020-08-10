27.50 / 27.71 32.18 / 32.66
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Антонио Бандерас заразился коронавирусом

16:31 10 августа 2020
бандерас

Знаменитый Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Актер сообщил, что свой 60-летний юбилей 10 августа вынужден праздновать в самоизоляции, потому что тест на COVID-19 дал положительный результат.

«Чувствую себя относительно хорошо, только чуть более уставший, чем обычно. Уверен, что скоро выздоровею», — обнадежил актер своих фанатов.

На период самоизоляции у Бандераса огромные планы. Актер полон энтузиазма. «Воспользуюсь одиночеством, чтобы читать, писать, отдыхать и строить планы, чтобы наполнить смыслом мое 60-летие», — объявил он.

бандерас

Напомним, звезда фильмов «Отчаянный», «Легенда Зорро», «Боль и слава» в 2016 году уехал из Лос-Анджелеса и поселился в пригороде Лондона. У Бандераса также есть дом в Марбелье (Испания).

Интервью с Антонио Бандерасом и Педро Альмодоваром «Бандерас фактически силой заставил меня дать ему роль в «Боли и славе» читайте в «ФАКТАХ».

Фото antoniobanderasoficial/Instagram

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Место преступления

Под Киевом подросток убил 12-летнюю девочку: подробности трагедии и фото

Протесты

Белорусская оппозиция озвучила план протестов на ближайшие дни и выдвинула два требования

Путин

Лукашенко отказался говорить с Путиным: в Москве сообщили сенсацию

машина мужчины, который ездил по пляжу Лузановка

Представился полковником: в Одессе пьяный мужчина ездил на авто по пляжу и цеплялся к отдыхающим (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер