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Шоу-бизнес

«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко родила первенца (фото)

13:15 11 августа 2020
Олеся Стефанко

Одна из признанных украинских красавиц, которая завоевала титулы «Мисс Украина-Вселенная-2011» и «Первая вице-мисс Вселенная-2011», Олеся Стефанко родила первенца. Ранее сообщалось, что она вышла замуж за уроженца Беларуси, проживающего в США и делающего карьеру в IT-бизнесе.

Информацию о рождении первенца и фото с младенцем Олеся Стефанко разместила в своем Instsgram. Молодая мама — родом из села в Ивано-Франковской области. Сейчас семья проживает в США.

Пост о пополнении в семействе быстро собрал около 50 тысяч лайков и множество комментариев с поздравлениями счастливой паре.

Ранее сообщалось, что Олеся Стефанко училась в Одессе и после того, как завоевала титул второй по красоте девушки мира, заявила, что будет первой официально признанной «мисс», которая не выйдет замуж за олигарха.

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