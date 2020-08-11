- 14:06 «Шахтер» – «Базель»: прогнозы букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы
- 13:59 Лукашенко допустил ошибку, нарисовав себе привычные 80%: что пишут на Западе о событиях в Беларуси
- 13:56 Под Одессой вспышка COVID-19 в доме ребенка: инфицированы дети и работники
- 13:43 Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста: в сеть попало странное видео
- 13:38 В Центре «Миротворец» сообщили, что якобы Портнов мог участвовать в реализации плана Кремля по расчленению Украины
- 13:30 Под Николаевом подросток изнасиловал на улице 7-летнюю девочку
- 13:27 Репетиция осени: в Украине жара сменится дождями и грозами
- 13:21 Богдан расценил поджог своего авто как "угрозу от власти"
- 13:15 «Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко родила первенца
- 13:00 От коронавируса умер капитан стоящего в порту под Одессой иностранного судна
- 12:56 Протесты под посольством Беларуси в Киеве: суд вынес решение по задержанному экс-узнику Кремля Кольченко
- 12:38 Пьяный водитель Lexus снес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве
«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко родила первенца (фото)
Одна из признанных украинских красавиц, которая завоевала титулы «Мисс Украина-Вселенная-2011» и «Первая вице-мисс Вселенная-2011», Олеся Стефанко родила первенца. Ранее сообщалось, что она вышла замуж за уроженца Беларуси, проживающего в США и делающего карьеру в IT-бизнесе.
Информацию о рождении первенца и фото с младенцем Олеся Стефанко разместила в своем Instsgram. Молодая мама — родом из села в Ивано-Франковской области. Сейчас семья проживает в США.
Пост о пополнении в семействе быстро собрал около 50 тысяч лайков и множество комментариев с поздравлениями счастливой паре.
Ранее сообщалось, что Олеся Стефанко училась в Одессе и после того, как завоевала титул второй по красоте девушки мира, заявила, что будет первой официально признанной «мисс», которая не выйдет замуж за олигарха.339
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 747 мм