Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол ребенка

Беременная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно отметила 30-летний день рождения зажигательным танцем под легендарную песню Gipsy Kings, порадовала поклонников, рассекретив пол будущего ребенка.

По ее словам, мечта сбылась — Светлана и ее муж ждут девочку.

В честь будущей красавицы семья 11 августа устроила традиционную на западе вечеринку для мамы — BabyShower, сообщила певица в Instagram.

Напомним, малышку ждет комната в новом доме певицы, который семья приобрела под Киевом.

Фото https://niklife.com.ua/



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