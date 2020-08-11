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Шоу-бизнес

Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол ребенка

17:06 11 августа 2020
Светлана Тарабарова

Беременная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно отметила 30-летний день рождения зажигательным танцем под легендарную песню Gipsy Kings, порадовала поклонников, рассекретив пол будущего ребенка.

По ее словам, мечта сбылась — Светлана и ее муж ждут девочку.

В честь будущей красавицы семья 11 августа устроила традиционную на западе вечеринку для мамы — BabyShower, сообщила певица в Instagram.

Напомним, малышку ждет комната в новом доме певицы, который семья приобрела под Киевом.

Фото https://niklife.com.ua/

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