Звезда сериала «Район Мелроуз» показала, что с ней сделал коронавирус (видео)

Актриса Алисса Милано получила положительный тест на коронавирус COVID-19. Чтобы доказать серьезность этого заболевания, она показала его последствия на видео, которое разместила в своем Instagram.

47-летняя актриса показала последствия коронавируса для волос. На видео она расчесывает мокрые локоны, при этом целые пряди остаются на ее расческе и в руках.

«Вот так я начала терять волосы после COVID. Наденьте чертову маску», — написала Милано.

Она также призвала серьезно отнестись к этой болезни. Причем анализы подтвердили наличие у актрисы коронавируса только тогда, когда она сдала их в четвертый раз.

Ранее сообщалось, что одним из первых коронавирусом заболели Том Хэнкс и его жена.

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