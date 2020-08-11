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Звезда сериала «Район Мелроуз» показала, что с ней сделал коронавирус (видео)
Актриса Алисса Милано получила положительный тест на коронавирус COVID-19. Чтобы доказать серьезность этого заболевания, она показала его последствия на видео, которое разместила в своем Instagram.
47-летняя актриса показала последствия коронавируса для волос. На видео она расчесывает мокрые локоны, при этом целые пряди остаются на ее расческе и в руках.
«Вот так я начала терять волосы после COVID. Наденьте чертову маску», — написала Милано.
Она также призвала серьезно отнестись к этой болезни. Причем анализы подтвердили наличие у актрисы коронавируса только тогда, когда она сдала их в четвертый раз.
Ранее сообщалось, что одним из первых коронавирусом заболели Том Хэнкс и его жена.217
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