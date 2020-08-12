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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" изменилась до неузнаваемости (фото)

10:45 12 августа 2020
Елизавета Василенко

Популярная украинская актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, которая совсем недавно хвалилась пикантными фото из Малайзии, удивила своих поклонников, представ в новом образе.

Девушка покрасила волосы в сине-зеленый цвет, показав снимки в Isntagram.

Фанаты молодой актрисы поддержали ее эксперимент, назвав девушку богиней и «крашихой».

Напомним, Лола сделала неожиданное признание о романах с актерами сериала.

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