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Звезда сериала "Школа" изменилась до неузнаваемости (фото)
Популярная украинская актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, которая совсем недавно хвалилась пикантными фото из Малайзии, удивила своих поклонников, представ в новом образе.
Девушка покрасила волосы в сине-зеленый цвет, показав снимки в Isntagram.
Фанаты молодой актрисы поддержали ее эксперимент, назвав девушку богиней и «крашихой».
Напомним, Лола сделала неожиданное признание о романах с актерами сериала.317
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