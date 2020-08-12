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"Танці з зірками": все звездные пары четвертого сезона
Стали известны все звездные пары четвертого сезона популярного шоу «Танці з зірками»(«1+1»). Проект стартует в начале сентября и продлится до декабря. На паркет выйдут четырнадцать пар, которые будут сражаться за главный приз. Идти к победе звездам будут помогать именитые танцовщики, многие из которых уже давно стали любимцами зрителей.
— Я счастлива, что вновь выйду на паркет, — призналась «ФАКТАМ» Илона Гвоздева, которая стала в пару с Дмитрием Танковичем. - Этот проект принесет праздник в нашу жизнь — то, чего нам всем так не хватает.
Известно, что судьями четвертого сезона стали: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.
Первым среди звезд-участников стало известно имя популярного певца Олега Винника. Его партнерша — Алена Шоптенко. Одиннадцать лет назад в паре с Владимиром Зеленским она выиграла танцевальный сезон.
Надежда Мейхер — бывшая участница золотого состава группы «ВИА Гра» — выйдет на паркет с Кириллом Васюком — чемпионом Европы WDC в категории профессионалы по латиноамериканскому шоу. Кирилл впервые будет участвовать в шоу «Танці з зірками».
Санта Димопулос— бывшая участница группы «ВИА Гра» — будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым. Макс — хореограф, вице-чемпион Украины по латиноамериканским танцам.
Тарас Цымбалюк — актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» — появится на паркете в паре с Яной Заец. Яркая танцовщица уже становилась суперфиналисткой проекта в паре с Иракли Макацарией.
Дарья Петрожицкая — звезда сериала «Папик» — станет в пару с Игорем Гелуненко. Украинский танцор и хореограф впервые примет участие в «Танцах з зірками».
Юлия Санина — фронтвумен группы «THEHARDKISS» — будет танцеватьс Дмитрием Жуком. Дмитрий — хореограф и постоянный участник проекта.
Слава Каминская — солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» — станет в пару с Дмитрием Дикусаром. Слава уже была участницей второго сезона проекта, но из-за травмы так и не смогла продолжить борьбу.
Дмитрий Танкович — шоумен и продюсер — выйдет на паркет с Илоной Гвоздевой. Известно, что танцовщица будет принимать участие в шоу, находясь на восьмом месяце беременности.
Сергей Танчинец — фронтмен группы «БЕZОБМЕЖЕНЬ» — станет партнером Яны Цыбульской. Яна запомнилась дуэтами с Русланом Сеничкиным и Дзидзьо.
Alyona Alyona — популярная рэп-исполнительница — появится в шоус Юрием Рудич. Именитый танцор впервые участвует в проекте.
Позитив— участник группы «Время и Стекло» — появится на паркете с Юлией Сахневич. Популярная танцовщица в минувшем сезоне запомнилась парой с Даниэлем Салемом.
Сергей Мельник — украинский футболист — выйдет на паркет с Аделиной Дели.Именно Аделина в третьем сезоне составила пару Сереге.
Арам Арзуманян — актер, звезда сериала «Скажене весілля» — будет танцеватьс Антониной Руденко. Мастер спорта по художественной гимнастике, Антонина — бывшая солистка балета Раду Поклитару.
Ольга Фреймут — популярная телеведущая- появится на паркете в паре с именитым хореографом Ильей Падзина.Илья впервые принимает участие в шоу.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» известная танцовщица Илона Гвоздева рассказала о том, почему решилась на участие в проекте на последних месяцах беременности.14
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