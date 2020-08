Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс названы самыми высокооплачиваемыми актерами в мире (фото)

Во вторник, 11 августа, американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. По данным издания, первая десятка списка в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года заработала 545,5 миллиона долларов. Причем примерно 30% от этой суммы актерам принесли роли в фильмах стриминговой компании Netflix.

Дуэйн Джонсон, возглавивший рейтинг второй год подряд, не стал исключением. Бывший рестлер заработал за год 87,5 миллиона долларов. Из них 23,5 миллиона ему принес фильм Netflix"Кровавое уведомление" (оригинальное название Red Notice). Кроме того, неплохой доход актеру принесла его линия одежды для фитнеса Project Rock. Дуэйну 48 лет. Снимается в кино с 2001 года. Дебютировав в небольшой роли Царя скорпионов в фильме «Мумия возвращается», Джонсон быстро превратился в кинозвезду первой величины. Картины с его участием собрали в общей сложности почти 11 миллиардов долларов в мировом прокате. Год назад Дуэйн женился во второй раз. Его супругой стала Лорен Хашиян. У них двое детей. Кроме того, у Джонсона есть дочь Симона от первого брака с Дэни Гарсия. Девушке 14 августа исполняется 19 лет.

Второе место в рейтинге занимает партнер Джонсона по «Кровавому уведомлению» Райан Рейнольдс. 43-летний канадец заработал за год 71,5 миллиона долларов. Причем контракты с Netflix принесли ему за год 40 миллионов долларов — по 20 за «Кровавое уведомление» и «Призрачная шестерка» (оригинальное название 6 Underground, известен также как «Шестеро вне закона»). Рейнольдс женат на известной актрисе Блейк Лайвли. У них три маленьких дочери. Младшая появилась на свет 4 октября 2019 года. Это у Райана второй брак. До Блейк он был женат на Скарлетт Йоханссон, они прожили вместе около двух лет и развелись в декабре 2010 года.

Марк Уолберг заработал 58 миллионов долларов, что обеспечило ему третье место в рейтинге. И снова помог Netflix, щедро заплатив 49-летнему актеру за главную роль в комедийном боевике «Правосудие Спенсера» (оригинальное название Spenser Confidential), который стал (вот так совпадение!) третьим по популярности фильмом, снятым стриминговой компанией. Жена Марка, модель Риа Дарем родила ему четверых детей. 1 августа супруги отметили 11-ю годовщину свадьбы.

Бен Аффлек вернулся к активной работе после довольно длительного перерыва, вызванного проблемами с алкоголем и сложным периодом в личной жизни, и сразу оказался на четвертом месте рейтинга Forbes, заработав за год 55 миллионов долларов. Эти деньги ему принесли два фильма — «Вне игры» (оригинальное название The Way Back) и «Последнее, чего он хотел» (оригинальное название The Last Thing He Wanted). Напомним, Аффлек, которому 15 августа исполняется 48 лет, является лауреатом двух премий «Оскар». Первую он получил как соавтор сценария фильма «Умница Уилл Хантинг», вторую как один из продюсеров картины «Операция «Арго». В середине 90-х Бен встречался с актрисой Гвинет Пэлтроу. В 2002 году он познакомился с Дженнифер Лопес. Их роман длился более двух лет, пара объявила о помолвке, но до свадьбы дело не дошло. В 2005 году Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Она родила в браке с Беном двух дочерей и сына. В июне 2015 года супруги объявили о разводе. В настоящее время Аффлек встречается с популярной актрисой Аной де Армас, звездой фильма «Ножи наголо».

Всего на миллион долларов меньше Аффлека заработал за год Вин Дизель. С доходом в размере 54 миллиона долларов 53-летний актер занимает в рейтинге пятое место. Forbes отмечает, что Дизелю не повезло — выход боевика «Форсаж 9», который мог вывести его как минимум в первую тройку, из-за пандемии COVID-19 был отложен до апреля 2021 года. Львиную долю дохода Вин получил как продюсер анимационного сериала «Форсаж», снятого… Netflix! Вин Дизель официально холост. Уже более 10 лет его спутницей жизни является мексиканская фотомодель Палома Хименес. У них двое детей.

Индийский актер Акшай Кумар потеснил голливудских звезд, заработав за год 48,5 миллиона долларов. Он занимает шестое место в списке Forbes. Правда, отмечают эксперты издания, большую часть этих денег 52-летний Кумар заработал благодаря выгодным рекламным контрактам. В настоящее время Акшай снимается в своем первом голливудском сериале для стриминговой компании Amazon Prime. Название сериала The End, что можно перевести как «Конец». Кумар женат на актрисе Твинкл Кханна. У супругов двое детей.

Седьмое место в списке занимает американский актер и певец Лин-Мануэль Миранда. Он заработал за год 45,5 миллиона долларов. Это произошло благодаря тому, что кинокомпания Walt Disney приобрела за 75 миллионов долларов права на экранизацию популярного мюзикла «Гамильтон», создателем которого является Миранда. Лин-Мануэль впервые попал в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Ему 40 лет. Женат на своей школьной подруге Ванессе Надаль. У них двое детей.

Уилл Смит заработал за год 44,5 миллиона долларов. Но большую часть этих денег 51-летнему актеру и музыканту принесли не фильмы или песни, а его активность в соцсетях Snapchat и Instagram. В скором времени ожидается премьера картины «Король Ричард», в которой Смит сыграл Ричарда Уильямса, отца знаменитых американских теннисисток Серены и Венеры Уильямс. Уилл женат на актрисе Джаде Пинкетт-Смит. У них двое детей. Еще у актера есть сын от первого брака с Шири Зампино. Она и Уилл прожили вместе три года.

Адам Сэндлер, похоже, решил сотрудничать исключительно с Netflix. 53-летний актер заработал благодаря этой стриминговой компании 41 миллион долларов за год. Начались их партнерские отношения с комедийного детектива «Загадочное убийство» (оригинальное название Murder Mystery). Картина до сих пор остается самой популярной в истории Netflix. Не так давно стало известно, что Сэндлер подписал с компанией контракт на еще четыре фильма. В декабре 2019 года с большим успехом в США прошла криминальная драма «Неограненные драгоценности» (оригинальное название Uncut Gems), снятая компанией A24. Netflix тут же купил права на ее показ для своих подписчиков. Адам женат на модели и актрисе Джеки Титоун. У супругов две дочери.

Замыкает первую десятку самых высокооплачиваемых актеров в мире Джеки Чан. Ему 66 лет, и он самый возрастной из тех, кто вошел в нынешний рейтинг. Годовой заработок Чана составил 40 миллионов долларов. Деньги ему принесли пять фильмов, вышедших в прокат с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. Джеки женат уже 37 лет на актрисе из Тайваня Линь Фэнцзяо. У них есть сын Джейси Чан, который пошел по стопам родителей. Кроме того, у Джеки в 1999 году родилась внебрачная дочь. Он признал ребенка, но участия в ее воспитании не принимает.

Прошлогодний рейтинг Forbes возглавлял Дуэйн Джонсон. Из списка вылетели Роберт Дауни-младший, Пол Радд, Крис Эванс, Брэдли Купер, Крис Хемсуорт.

