Киркоров заявил, что переболел коронавирусом

53-летний Филипп Киркоров в очередной раз шокировал публику, заявив, что уже переболел коронавирусом, причем бессимптомно. Отметим, что еще в мае он заявлял, что экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Заявление прозвучало на презентации совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном «Ролекс».

Отвечая на вопрос, как ему удалось победить болезнь, Киркоров упомянул лишь двухнедельную самоизоляцию, после завершения которой, по его словам, тест показал отрицательный результат.

«Пробыл на самоизоляции две недели. И анализы показали отрицательный результат. Близкие не заразились», — сказал он, подчеркнув, что сейчас чувствует себя отлично.

Отметим, что в сети уже предположили, что на самом деле певец не болел, а заявление сделал ради пиара своего клипа.

Напомним, накануне стало известно о коронавирусной болезни знаменитого Антонио Бандераса. Ему тоже пришлось подвергнуться самоизоляции.

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