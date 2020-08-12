Эктор Хименес-Браво купил дом под Киевом

Популярный телеведущий, титулованный шеф-повар из Колумбии Эктор Хименес-Браво решил обосноваться в Украине. Постоянный судья проекта «МастерШеф» (СТБ) купил дом под Киевом и недавно в него переехал.

— У меня даже есть небольшой сад и место, где можно поставить гриль, — рассказал Эктор «ФАКТАМ». — Так что теперь я имею возможность готовить на свежем воздухе и более полезную еду.

Известно, что Эктор Хименес-Браво приехал в Украину более десяти лет назад. Именно в это время он стал одним из судей телепроекта о кулинарах-аматорах. К этому времени Эктор уже был известен работой в ресторанах Канады, США, на Мальдивах. По признанию шеф-повара он любит отдыхать в Канаде, где работал долгие годы. А теперь собирается заняться изучением культуры и традиций Карпат.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», которое выйдет в ближайшее время, Эктор Хименес-Браво признался, что скучает по строгому карантину, рассказал, как изменился кулинарный мир во время пандемии и назвал свое любимое блюдо.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» столичный шеф-повар и судья «МастерШефа» Владимир Ярославский признавался, что вторая волна карантина разорит его ресторанный бизнес.

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