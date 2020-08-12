"Тегеран": как сериалу про агента "Моссад" удалось предсказать будущее, и почему он покоряет весь мир

В начале августа стало известно, что американская компания Apple TV+ приобрела права на показ для своих подписчиков по всему миру израильского телесериала «Тегеран». Его премьера состоялась весной на государственном канале KAN и произвела фурор. Шпионскую драму запоем смотрели жители всех стран Ближнего Востока. Как сообщает газета Jerusalem Post, Apple TV+ заплатила по миллиону долларов за каждую из восьми серий, что для израильского телевидения является рекордной суммой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о феномене сериала «Неортодоксальная», который был снят американской компанией Netflix.

Работа над «Тегераном», по словам Даны Эден, одной из создательниц сериала, продолжалась более шести лет. Когда все было снято и смонтировано, купить его для показа отказались по очереди несколько израильских телеканалов. Их руководство полагало, что сериал провалится. Рискнул только KAN. И не прогадал.

Постараемся дальше обойтись без спойлеров. Действие сериала происходит преимущественно в столице Ирана. В Тегеран отправляется с важным заданием агент израильской разведки «Моссад» Тамар. Она родилась в иранской семье, но вся ее жизнь прошла в Израиле. Тамар — талантливый хакер. Ее задача — проникнуть в компьютерную систему иранских ПВО с тем, чтобы позволить израильской авиации нанести удар по объектам, на которых иранцы создают свое ядерное оружие.

Героиня сериала "Тегеран" Тамар

По жанру «Тегеран» вне всяких сомнений является классическим шпионским триллером. Однако критики и простые зрители отмечают прекрасную игру актеров, невероятную реалистичность происходящего, неожиданные сюжетные ходы. Создателям сериала удалось также показать, как живет Иран сегодня. Согласитесь, это очень интересно, учитывая, насколько эта страна закрыта для внешнего мира. Более того, Тамар знакомится в Тегеране со многими диссидентами, которым не нравится то, как устроена жизнь в их государстве. Возможно, впервые зрители увидели, насколько иранская оппозиция разрознена, и чем ее представители отличаются друг от друга. Одни просто хотят больше свободы в том, что касается развлечений — слушать ту музыку, которая им нравится, общаться в соцсетях, ходить в ночные клубы. Другие мечтают о гражданских свободах и хотят свержения аятоллы.

Агент "Моссада" для выполнения задания знкомится в Тегеране с недовольными властью иранцами

Снимали сериал в Греции, но это совершенно незаметно. Он на самом деле очень реалистичен. В основном персонажи говорят на фарси. Нив Султан, сыгравшая Тамар, четыре месяца специально учила этот язык, чтобы все выглядело естественно. В «Тегеране» задействовано много актеров, выходцев из Ирана. Все это позволило избежать фальши даже в мелочах.

Режиссер Дани Сиркин в прошлом служил в израильской разведке. Он хорошо знает, о чем рассказывает зрителям. Готовясь к съемкам, Сиркин консультировался с рядом бывших и действующих агентов «Моссад».

Сериал смотрели и в Иране. Это очевидно по реакции иранских СМИ, которые хором принялись обвинять его создателей в сионистской пропаганде и клевете. Кроме того, «Тегеран» был представлен как «попытка оправдания преступлений, совершаемых «Моссадом». Такая реакция наглядно показала, что сериал задел иранские власти и, что еще важнее, горячо обсуждается простым иранцами.

Есть мнение, что успех «Тегерана» в Израиле объясняется тем, что его показ совпал с жестким карантином, введенным в стране в связи с пандемией COVID-19. Люди были вынуждены сидеть дома, кинотеатры не работали, вот десятки тысяч израильтян и стали смотреть новый шпионский триллер.

Вряд ли это подлинная причина популярности «Тегерана». Вряд ли такая крупная компания как Apple TV+ стала бы выкладывать 8 миллионов долларов за право показа для своих платных подписчиков сериала, который люди на Ближнем Востоке смотрели только от скуки и вынужденного сидения дома.

На самом деле, в мире телевидения и кино «Моссад» вот уже несколько лет является этаким трендом. Началось все, пожалуй, с фильма «Мюнхен», снятого знаменитым американским режиссером Стивеном Спилбергом. Картина вышла в 2005 году и вошла в список лучших фильмов XXI века по версии газеты The New York Times. Она рассказывает о секретной операции «Моссад», целью которой стала ликвидация всех террористов, принимавших участие в захвате и убийстве израильских заложников во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.

Но это был голливудский проект, съемки которого обошлись в 70 миллионов долларов! В нем были задействованы кинозвезды первой величины — Эрик Бана, Дэниел Крэйг, Джеффри Раш. А в 2010 году в Израиле состоялась премьера скромного сериала «Военнопленные». Режиссер Гидеон Рафф рассказал в этом психологическом триллере историю двух израильтян, которые возвращаются домой, проведя 17 лет в сирийском плену.

Казалось, такой сериал может заинтересовать только жителей Израиля. Однако на него обратил внимание американский кабельный телеканал Showtime. Он заказал студии Fox 21 адаптацию «Военнопленных» для зрителей Соединенных Штатов. Так появился международный суперхит «Родина», завоевавший в последствии множество премий «Эмми» и прочих престижных наград, в том числе за прекрасную игру актеров — Клэр Дэйнс, Дэмиэна Льюиса, Мэнди Патинкина.

Если в израильском оригинале ставка делалась на проблему возращения побывавших в длительном плену к нормальной мирной жизни, то Showtime превратил эту историю в психологический шпионский триллер, посвященный борьбе американских спецслужб с международными террористическими организациями. «Военнопленные» уместились в два коротких сезона. «Родина» выдержала восемь сезонов, завершающий из них был показан весной 2020 года.

Американский сериал посмотрели десятки миллионов зрителей в разных странах. Он оказался настолько популярен, что в России решили снять свою версию «Родины». За проект взялся известный режиссер Павел Лунгин. Главные роли исполнили Владимир Машков, Виктория Исакова, Сергей Маковецкий. Был снят только один сезон — 12 серий. Лунгин адаптировал сериал под российские реалии. «Родину» показали в марте 2015 года.

Тем временем, израильские сериалы продолжали завоевывать весь мир. В феврале 2015 года вышла «Фауда», рассказывающая историю группы бойцов контртеррористического подразделения Армии обороны Израиля. Они вынуждены работать под прикрытием, жить среди врагов.

Американская стриминговая компания Netflix не стала переснимать «Фауду», настолько сериал показался отличным, а просто купила на него права. В результате он стал одни из самых востребованных среди десятков миллионов подписчиков Netflix во всем мире. Сегодня доступны три сезона «Фауды». В феврале 2020 года один из главных создателей сериала Ави Иссахаров заявил, что приступает к работе над четвертым сезоном.

В 2019 году Гидеон Рафф снял по заказу Netflix сериал «Шпион», который тоже стал телехитом мирового уровня. Это история, основанная на реальных фактах. Она рассказывает о легендарном израильском разведчике Эли Коэне, который в 60-х жил в Дамаске и сумел внедриться в самые высокие круги сирийских властей. Вряд ли можно считать спойлером, если мы сейчас упомянем известный исторический факт. В 1965 году Эли Коэн был раскрыт. Его судили и приговорили к смертной казни.

В «Шпионе» его сыграл популярный британский актер Саша Барон Коэн, хорошо известный по целому ряду сатирических комедий — «Али Джи в парламенте», «Борат», «Диктатор». В сериале Раффа он раскрылся как талантливый драматический актер.

Фильмы и сериалы о деятельности израильских спецслужб подкупают многих зрителей тем, что в них показаны реальные события. «Тегеран» отличается от своих предшественников. Однако он настолько тесно переплетен с тем, что происходит на Ближнем Востоке сегодня, что начинаешь верить в происходящее на экране. Можно сказать, что его создатели предугадали многое из того, что случилось уже после завершения съемок.

"Тегеран" подкупает зрителей своей реалистичностью

Взять хотя бы историю с ликвидацией командующего силами спецназначения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Она была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа. Он назвал Сулеймани убийцей и одним из самых опасных террористов в мире. КСИР поклялся отомстить за гибель Касема. Недавно иранские СМИ сообщили о казни «американского шпиона» Махмуда Мусави-Маджда. Он якобы передал ЦРУ информацию о передвижениях Сулеймани. Трудно установить, насколько эти обвинения справедливы, но исключать возможность, что иранской контрразведке действительно удалось выйти на след агентов ЦРУ или «Моссада», нельзя.

За последнее время в Иране произошло несколько взрывов и прочих серьезных аварий на различных промышленных объектах. В Тегеране обвиняют в этом «Моссад» и западные спецслужбы. В Иерусалиме и Вашингтоне говорят, что не имеют к этим инцидентам никакого отношения. Во всем виноваты ветхие, давно устаревшие иранские инфраструктуры. Но шпионская истерия в Иране только усиливается. Она заставляет КСИР допускать грубые фатальные ошибки. Достаточно вспомнить уничтожение пассажирского самолета украинской компании МАУ и обстрел ракетами своего же эсминца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Иран отказался платить компенсацию МАУ за сбитый близ Тегерана самолет украинской авиакомпании.

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