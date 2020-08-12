27.44 / 27.66 32.03 / 32.50
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

37-летняя актриса Наталья Рудова беременна первенцем (видео)

19:36 12 августа 2020
Наталья Рудова

Звезда российских сериалов Наталья Рудова, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, подтвердила появившуюся в СМИ информацию о своей беременности.

В своем Instagram актриса опубликовала видео, в котором показала заметно округлившийся живот. Издание утверждает, что неизвестно, кто стал избранником Рудовой и отцом ее ребенка. Но по слухам — это ресторатор Александр Орлов, которому принадлежит сеть «Тануки». Также он является партнером Сергея Светлакова по заведению ESHAK.

Рудовой регулярно приписывали беременность, но она ее постоянно отрицала. Актриса также утверждала, что ее ничуть ее не огорчает отсутствие мужа и детей, так как она полностью сосредоточена на карьере и самореализации.

Ранее сообщалось, что Рудова регулярно показывает свои фото с курортов.

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Самолет

Путин отправил в Беларусь спецборт Воздушно-космических сил России

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво купил дом под Киевом

Тихановская

В Литве раскрыли подробности бегства Тихановской из Беларуси

сибирская язва&nbsp;— лаборатория

Появился фурункул на ноге: под Одессой мужчина заболел сибирской язвой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер