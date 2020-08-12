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37-летняя актриса Наталья Рудова беременна первенцем (видео)
Звезда российских сериалов Наталья Рудова, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, подтвердила появившуюся в СМИ информацию о своей беременности.
В своем Instagram актриса опубликовала видео, в котором показала заметно округлившийся живот. Издание утверждает, что неизвестно, кто стал избранником Рудовой и отцом ее ребенка. Но по слухам — это ресторатор Александр Орлов, которому принадлежит сеть «Тануки». Также он является партнером Сергея Светлакова по заведению ESHAK.
Рудовой регулярно приписывали беременность, но она ее постоянно отрицала. Актриса также утверждала, что ее ничуть ее не огорчает отсутствие мужа и детей, так как она полностью сосредоточена на карьере и самореализации.
Ранее сообщалось, что Рудова регулярно показывает свои фото с курортов.127
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