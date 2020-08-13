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Сергей Михалок впервые высказался о протестах в Беларуси (видео)

9:57 13 августа 2020
Концерт Сергея Михалка в Одессе

Фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок, написавший песню «Воины Света», которая стала гимном украинского Майдана, после трехдневного молчания впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси, во время которых омоновцы жестко избивали протестующих.

Как сообщает «Думская», Михалок выступил в одном из одесских клубов. Выйдя на сцену, он сказал: «Я знаю, что все наши братья-белорусы — Воины Света поборют всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х. ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам о… нные песни».

Издание уточняет, что больше на тему протестов в Беларуси Михалок во время выступления не говорил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после избиения протестующих трое ведущих белорусского телевидения заявили, что увольняются.

Фото с сайта «Думской».

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