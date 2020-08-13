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Шоу-бизнес

«Холостяк» Добрынин и его избранница сыграли громкую свадьбу: в сети появились фото праздника

11:02 13 августа 2020
Квиткова и Добрынин

Участник шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, которые в мае официально оформили свои отношения в одном из столичных загсов, на днях сыграли громкую свадьбу.

Торжество с множеством гостей прошло на берегу Днепра. Для молодых и приглашенных пела группа Kazka.

Фото опубликовал ТаблоID.

Ранее Добрынин рассказал, как готовится к свадьбе и где она пройдет.

А вот отношения участника десятого сезона «Холостяка» Макса Михайлюка с победительницей проекта Дашей Ульяновой не сложились. Герою шоу приписывают роман с новой девушкой.

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«Холостяк» Добрынин и его избранница сыграли громкую свадьбу: в сети появились фото праздника

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