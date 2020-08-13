- 11:37 В Киеве наглый вор попал на видео прямо во время кражи в кофейне
- 11:27 Стартовал масштабный онлайн-кинофестиваль: что и где можно посмотреть
- 11:18 Силовики Лукашенко заявили, что протесты в Беларуси "утратили массовость"
- 11:17 Горбачев просто ждал, кто победит, он не был арестован на даче: в августе 1991-го в Москве произошел путч
- 11:04 УЕФА исключил команду из Лиги чемпионов из-за двух футболистов, заразившихся коронавирусом
- 11:02 В Киеве дельцы собрали и продавали шпионское оборудование: подробности и фото
- 11:02 «Холостяк» Добрынин и его избранница сыграли громкую свадьбу: в сети появились фото праздника
- 10:34 Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении Беларуси: сделано тревожное заявление
- 10:25 Стало известно, чем Тихановская занимается в Литве
- 10:21 Беларусь затягивает дело с выдачей "вагнеровцев" Украине
- 10:17 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:57 Сергей Михалок впервые высказался о протестах в Беларуси
«Холостяк» Добрынин и его избранница сыграли громкую свадьбу: в сети появились фото праздника
Участник шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, которые в мае официально оформили свои отношения в одном из столичных загсов, на днях сыграли громкую свадьбу.
Торжество с множеством гостей прошло на берегу Днепра. Для молодых и приглашенных пела группа Kazka.
Фото опубликовал ТаблоID.
Ранее Добрынин рассказал, как готовится к свадьбе и где она пройдет.
А вот отношения участника десятого сезона «Холостяка» Макса Михайлюка с победительницей проекта Дашей Ульяновой не сложились. Герою шоу приписывают роман с новой девушкой.321
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 749 мм