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Шоу-бизнес

Оля Полякова и Леся Никитюк публично осудили избиение протестующих в Беларуси

13:29 13 августа 2020
Полякова и Никитюк

Украинские звезды шоу-бизнеса Оля Полякова и Леся Никитюк высказались в поддержку белорусов, которые протестуют против фальсификаций президентских выборов в стране.

Певица Оля Полякова написала в своем Instagram: «Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней!
Цепляться за нее такими маниакальными средствами может только психически больной человек! Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать!«

С ней солидарна и телеведущая Леся Никитюк. «Я поддерживаю право нации быть свободной!» — написала она в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что о протестах в Беларуси после длительной паузы высказался фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок.

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