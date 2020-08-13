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Шоу-бизнес

Актер из сериала «Тест на беременность» умер в возрасте 35 лет

19:01 13 августа 2020
Сергей Куницкий

Российский актер Сергей Куницкий, который известен по сериалу «Тест на беременность» и другим фильмам, умер на 36-м году жизни. Ранее звезда сериала «Район Мелроуз» показала, как на ее внешность повлиял коронавирус.

О смерти Куницкого сообщили на сайте Московского Губернского театра, в котором актер работал с самого его открытия в 2013 году. Куницкий сыграл роли в популярных фильмах «Мы из будущего», «Шеф» и многих других.

«Талантливый артист… был одним из ведущих актеров труппы… Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло», — сказано в публикации.

Причины смерти артиста пока не сообщаются.

Как сообщалось ранее, умер знаменитый голливудский актер, снявшийся в фильме «Нечто».

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