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Новости «закулисья»: Яна Глущенко рассказала о секретах подготовки «Дизель Шоу»
Популярная юмористка и актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко, у которой во время карантина появилось новое, необычное кулинарное пристрастие, решила поделиться с подписчиками в Instagam еще одной «кухней» — секретами «готовки» шоу своей студии.
«Знаю, что всем интересно закулисье „Дизель Шоу“. А я решила рассказать вам еще больше… Как актеры ведут себя на репетициях», — пишет она.
Раскрывать секреты шоу актриса начала, конечно, с одной из самых популярных его участниц — Виктории Булитко, которую считает «большим пахарем». Ценным качеством Вики Яна считает то, что она «никогда не спорит».
«Может попробовать отстоять свою позицию, но переубедить её очень легко», — отмечает Яна Глущенко. Из положительных моментов у Булитко — то, что она «всегда приходит с выученным текстом». Кроме того, с ней «очень комфортно, спокойно и классно работать».
В отличие от Булитко работать с худруком Егором Григорьевичем — это больше по части «ответственности». Возможно, потому что он мужчина, а мужчины «ленивее». Кроме того, он — «главный».
«У него есть такая особенность… если Егору не нравится роль, он сделает всё, чтобы её играл кто-то другой», — делится секретами Яна Глущенко.
Егор предпочитает главные роли, ему не нравится быть на подачах. В то же время самой Яне больше по душе его «ботаники».
Еще одного участника «Дизель-шоу» — Евгения Сморигина — отличает огромная ответственность на репетициях.
«Ни разу не опоздал! Всегда знает слова. А номер может репетировать 15 раз за день… и я не утрирую!» — по-хорошему изумляется Яна.
В то же время Женя, по ее словам, никогда не говорит «Нет», а вместо этого — «Давай попробуем!».
«С ним можно найти компромисс, и я это очень ценю в нём», — уверена актриса.⠀
«Ну что, интересно было?», — обращается Яна Глущенко к подписчикам и обещает в дальнейшем продолжить «раздачу» секретов подготовки популярного шоу.
В ответ фолловеры «засыпали» Яну словами благодарности и выражениями любви к ней и всем «дизелям».
Ранее «ФАКТЫ» писали о «скандале», который возник между «Дизель Шоу» и «Кварталом» из-за шутки 2013 года. По мнению большинства зрителей, никакого антагонизма между комиками не наблюдалось — скорее всего, на его появление повлиял карантин и отсутствие концертов двух коллективов.8
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