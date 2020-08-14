Little Big выпустили клип на зажигательную песню Tacos

Панк-рейв-группа Little Big, считавшаяся фаворитом конкурса «Евровидение-2020», сняла очень стильный клип на песню Tacos. Зажигательное видео посвящено основному блюду мексиканской кухни — лепешкам тако (такос). Под незатейливые слова (Tacos, tacos, burrito, burrito) и бодрые латиноамериканские ритмы участники клипа танцуют, а попутно еще и пародируют известные кулинарные и тревел-шоу.

Клип снимался на мебельной фабрике в Санкт-Петербурге и в московском ресторане «Starlite Diner».

На YouTube новый клип появился утром 14 августа и уже набрал 400 тысяч просмотров и более 100 тысяч лайков.

Напомним, группа Little Big должна была стать участником Евровидения в 2020 году, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

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