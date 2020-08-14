Стало известно, где Ван Дамм проживает в Киеве и во сколько ему это обходится

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм, приехавший в Киев на съемки боевика «Последний наемник», снял номер в гостинице Fairmont Grand Hotel.

Как сообщают «Українські новини», Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев со своей украинской девушкой Аленой Кавериной, которая родом из Кривого Рога. Пара остановилась в гостинице Fairmont Grand Hotel — в номере, стоимостью 15 тысяч грн в сутки (с завтраком для двоих). Из него открывается вид на Днепр. Визит в Киев Ван Дамм совершил на персональном самолете, на борту которого присутствуют инициалы актера.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за съемок фильма с участием Жан-Клода Ван Дамма в течение нескольких дней будут перекрываться улицы.

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