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Певица Валентина Легкоступова умерла
Известная советская и российская исполнительница Валентина Легкоступова скончалась в пятницу, 14 августа. Об этом в сети сообщила дочь певицы, которая накануне проинформировала, что ее мать впала в кому после отека мозга.
Певицу обнаружили 8 августа в ее московской квартире. На теле Легкоступовой были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Обоих повезли в наркологическую клинику, однако Фирсов сбежал. Состояние певицы резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали — сделали трепанацию черепа.
Появилась версия, что причиной состояния певицы стало домашнее насилие.
Фирсов находится в розыске.
Напомним, ранее о своем опыте жизни с домашним тираном рассказала Оля Полякова.239
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