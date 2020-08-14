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Певица Валентина Легкоступова умерла

18:43 14 августа 2020
Певица Валентина Легкоступова умерла

Известная советская и российская исполнительница Валентина Легкоступова скончалась в пятницу, 14 августа. Об этом в сети сообщила дочь певицы, которая накануне проинформировала, что ее мать впала в кому после отека мозга.

Певицу обнаружили 8 августа в ее московской квартире. На теле Легкоступовой были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Обоих повезли в наркологическую клинику, однако Фирсов сбежал. Состояние певицы резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали — сделали трепанацию черепа.

Появилась версия, что причиной состояния певицы стало домашнее насилие.

Фирсов находится в розыске.

Напомним, ранее о своем опыте жизни с домашним тираном рассказала Оля Полякова.

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