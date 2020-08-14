Украинский фильм «Толока» и боевик «Хищница» с Меган Фокс: что посмотреть в кино в выходные

В четверг, 20 августа, в украинский прокат выходят восемь новых фильмов, в число которых вошли две отечественные картины — военная драма «Східняк» и мелодрама «Толока». Кроме того, зрители смогут посмотреть боевик «Хищница» с Меган Фокс в главной роли, приключенческий фильм «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота», фантастическую комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс». Любителей биографических драм может заинтересовать «Тесла» с Итаном Хоуком в главной роли. Поклонников британской актрисы Кристин Скотт Томас ждет встреча с кумиром в комедии «Жены героев». Также в прокат выходит американский фильм ужасов «Антебеллум».

«Толока»

(12+, Украина, «Іллєнко Фільм» и UFD, драма, кинопритча, бюджет — 28,4 миллиона грн.)

Фильм является вольной экранизацией стихотворения Тараса Шевченко «У тієї Катерини». Снял картину по собственному сценарию известный украинский режиссер и актер Михаил Ильенко. Идея возникла у него еще в 1967 году. Сценарий был готов в 2012 году, но тогда не удалось получить государственное финансирование. Тем не менее Ильенко приступил к съемкам, стремясь успеть завершить работу к 200-летию Шевченко. Этому помешала нехватка средств. В результате съемки были закончены осенью 2018 года. Главную женскую роль в фильме исполнила дочь режиссера Иванна Ильенко. В картине также снялись Богдан Бенюк, Сергей Романюк, Дмитрий Линартович и другие украинские актеры. У Ильенко получилась поэтическая притча о том, как Катерина ждет своего возлюбленного. Ее хату постоянно разрушают то одни, то другие захватчики украинской земли. Но вместе с соседями женщина быстро строит на том же месте новую хату… «Толока» должна была выйти в прокат в середине марта, но помешало закрытие кинотеатров в связи с карантином, введенным в качестве борьбы с распространением коронавируса.

«Східняк»

(12+, Украина, Insightmedia Producing Center, военная драма)

Действие картины происходит в наши дни на Донбассе. Два бойца отправляются на поиски своего взводного, который должен помочь им раздобыть материалы для возведения укреплений, защищающих от обстрелов. Богдан Бенюк играет коренного жителя Донбасса по прозвищу Борода. В мирное время он был простым рабочим, человеком спокойным, рассудительным, семейным. С ним едет Режиссер (актер Анатолий Максимюк), молодой интеллигент из Ивано-Франковской области. Они целый день проведут вместе в кабине грузовика. Бороде и Режиссеру есть что обсудить. Они являются представителями разных социальных слоев и возрастных групп, они выросли, впитывая в себя различные традиции… Фильм снял Андрей Иванюк, воевавший около года на Донбассе. Он не скрывает, что является прототипом Режиссера. Премьера картины состоялась год назад на Одесском международном кинофестивале.

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

(16+, США, Neon и Hulu, фантастическая комедия, бюджет — 5 миллионов долларов)

Фильм начинается как одна из многочисленных голливудских комедий о свадьбах — короткие любовные интрижки между гостями, неудачная речь шафера, страхи жениха и невесты… Но потом события развиваются совсем в другом направлении. И это уже чем-то напоминает культовый «День сурка» с Биллом Мюрреем. Снял картину Макс Барбаков. Главные роли исполнили звезда комедийного сериала «Бруклин 9−9» Энди Сэмберг и Кристин Милиоти, известная по сериалам «Фарго» и «Проект Минди». К ним присоединились обладатель премии «Оскар» Дж. К. Симмонс («Одержимость») и популярный актер Питер Галлахер («Пока ты спал»). Интересно, что Сэмберг и Симмонс часто снимаются вместе. В числе их совместных проектов комедия «Люблю тебя, чувак» и «Бруклин 9−9». Премьера фильма состоялась в январе 2020 года на крупнейшем фестивале независимого кино Sundance в США. Права на показ комедии приобрели Neon и Hulu, заплатив в общей сложности создателям фильма 22 миллиона долларов.

«Тесла»

(12+, США, IFC Films, биографическая драма, бюджет — 5 миллионов долларов)

«Тесла» — еще один участник кинофестиваля Sundance. Фильм представляет собой довольно вольную интерпретацию жизни известного изобретателя Николы Теслы, которого сыграл Итан Хоук («Тренировочный день», «Великолепная семерка»). Сюжет выстроен вокруг взаимоотношений Николы с дочерью американского банкира Дж. П. Моргана Энн (актриса Ева Хьюсон, «Мост шпионов») и Томаса Эдисона (Кайл Маклахен, звезда сериала «Твин Пикс»). Снял картину по собственному сценарию Майкл Алмерейда («Экспериментатор»). Фильм был тепло встречен критиками. Рейтинг одобрения на различных киносайтах составил примерно 70%.

«Жены героев» (оригинальное название Military Wives, известен в интернете как «Почти знамениты»)

(12+, Великобритания, Lionsgate, комедия)

Фильм основан на реальной истории, которая произошла несколько лет назад в Британии. Несколько женщин, чьи мужья и партнеры служат в Афганистане, создают хор. Их идею подхватывают СМИ, и британки становятся знаменитыми. Об этом случае уже рассказывал документальный мини-сериал «Хор». А теперь режиссер Питер Каттанео, прославившийся благодаря комедии «Мужской стриптиз», снял игровой фильм. Главные роли исполнили популярная актриса Кристин Скотт Томас («Легкое поведение») и Шэрон Хорган (сериал «Вверх дном»). Картина успела собрать в мировом прокате 3,9 миллиона долларов

«Хищница»

(16+, США, Lionsgate, боевик)

Действие фильма происходит в Африке. Сюда прибыл отряд наемников, которым командует женщина. Ее роль исполнила звезда «Трансформеров» Меган Фокс. Команда должна освободить заложников, удерживаемых одной из воюющих группировок. Однако противостоять наемникам приходится не только местным боевикам, но и семейству голодных львов… Режиссером и сценаристом «Хищницы» выступила М. Дж. Бассетт, снявшая культовые ужастики «На страже смерти» и «Дикость». Бассетт появилась на свет мальчиком, но сменила пол. Она помешана на Африке, провела там несколько лет, снимая документальные фильмы о дикой природе. В написании сценария «Хищницы» Бассетт помогала ее дочь.

«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»

(12+, Великобритания, Dagger Films, приключения)

Еще одна история о легендарном короле Артуре и волшебнике Мерлине, рыцарях Круглого стола и Экскалибуре. Постаревший Артур возвращается после длительных войн с Римской Империей в родной Камелот и узнает, что трон захватил его незаконнорожденный сын. Король понимает, что ему нужна помощь Мерлина и его верных рыцарей… Критики и зрители разгромили в пух и прах работу режиссера Джилза Алдерсона и актеров Ричарда Брэйка, Ричарда Шорта, Стелли Стокера и других. Подавляющему большинству тех, кто посмотрел картину в Британии, не понравилась и операторская работа.

«Антебеллум»

(16+, США, Lionsgate, фильм ужасов)

Успешная писательница оказалась в ловушке времени. Она не может вырваться из периода, известного в истории США как время «Подземной железной дороги». Так называлась тайная система, в которую входили люди, помогавшие темнокожим рабам Юга бежать на Север и обретать там свободу. Сняли картину режиссеры Джерард Буш и Кристофер Ренц по собственному сценарию. Это их первый полнометражный фильм. Прокат «Антебеллума» в США был запланирован в апреле, но помешала пандемия COVID-19.

Какие фильмы вышли в прокат с 13 августа читайте здесь.

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