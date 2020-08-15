"Библиотекарь года": Даша Астафьева показала голую грудь на фоне книжных стеллажей

35-летняя украинская красавица и по совместительству певица Даша Астафьева, лишенная, очевидно, из-за карантина возможности участвовать в масштабных проектах, решила напомнить поклонникам о себе в Instagram. Для этого девушка выбрала давно испытанный и неоднократно опробованный способ — опубликовать свои полуобнаженные и даже голые фото.

А чтобы съемкам не мешали пытливые граждане, выдыхающие бациллы коронавируса, фотографа пригласили в помещение с книжными стеллажами, которое фолловерам напомнило музей или библиотеку.

Сначала опытная «соблазнительница поклонников» разместила невинные фото себя любимой в строгом костюме в коридоре — «тип, пришла за очередной книжкой».

Но ближе к вечеру выкладываемые в аккаунт фото становились более горячими и двусмысленными.

А затем, наконец, последовал и ожидаемый (вероятно) многими поклонниками мужского пола «полуобнаженный» снимок.

На нем певица-модель лишь частично избавилась от надоедливого костюма и тесного «лабутена», и гордо смотрим в объектив, демонстрируя некоторые свои прелести.

«Пятницу принято проводить в хорошей компании… Добрый вечер», — подписала фото Астафьева.

Некоторые фолловеры постарались ей подыграть: «Титул библиотекарь года Ваш», «Что за книги?», «Как приятно было бы провести пятницу в такой соблазнительной компании».

Большинство фанатов, конечно же, по привычке принялись осыпать звезду Playboy комплиментами.

«Жаришка, Дашка», «Дарья, вы божественны!», «Дарья Вы шикарны», «Как всегда КРАСОТКА», «Сексуальная», «Обожаю», «Вааауу!!!» — пишут они.

Не обошлось и без моралистов, поставивших свой строгий вердикт: «Пипец», «Перебор».

Несмотря на него, многие поклонники, следившие за аккаунтом в течение дня, надеются, что к утру Даша, по логике вещей, выложит и более пикантные снимки. Впрочем, поживем — увидим.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле Даша Астафьева зажгла в новом клипе в образе дивы 90-х.

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